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RTÜK NOW TV ve Tele 1'e para cezası kesti! Başkan ile üye arasında dikkat çeken 'torpil' diyaloğu

03.05.2024 15:47
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), NOW TV'ye idari para cezası ve idari yaptırım, Tele 1'e idari para cezası verilmesini kararlaştırdı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirme yapan RTÜK üyesi İlhan Taşçı'ya, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den yanıt geldi. İşte detaylar...

RTÜK NOW TV ve Tele 1'e para cezası kesti! Başkan ile üye arasında dikkat çeken 'torpil' diyaloğu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın cep telefonu yazışmalarını kayda alarak haberleştiren NOW TV'ye idari para cezası ve idari yaptırım, "Türkiye'nin Gündemi" isimli programın yayın konuğu Rifat Serdaroğlu'nun bazı siyasetçiler ve kişileri hedef alan açıklamaları nedeniyle de Tele 1'e idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Üst Kurul, haftalık olağan toplantısında izleme dosyalarını görüştü. Kurul, AK Parti Bursa Milletvekili Varank'ın cep telefonundaki özel yazışmalarını haber yapan NOW TV'ye "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "kişisel verilen ifşası" nedeniyle idari para cezası verdi.

ÖZEL MESAJLARI YAYINLAMA CEZASI

Kanala, Adalet Bakan Yardımcısı Can'ın da özel mesajlaşmalarını gizlice kayda alıp yayınladığı gerekçesiyle idari yaptırım uygulandı. 6112 sayılı kanunda yer alan "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmü yaptırımın gerekçesi olarak gösterildi.

Üst Kurul, Tele 1'deki "Türkiye'nin Gündemi" isimli programın yayın konuğu Rifat Serdaroğlu'nun, bazı siyasetçileri ve kişileri hedef alan açıklamalarını da ele aldı. Serdaroğlu'nun sözlerinin eleştiri sınırlarını aştığını değerlendiren RTÜK, kanalın, yasadaki "kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmünü ihlal ettiğine karar verdi. Kanala idari para cezası yaptırımı uygulandı.

"MANİPÜLASYONLA KAMUOYUNA YANSITTI"

Kurul kararına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan RTÜK üyesi İlhan Taşcı, "RTÜK, torpili değil torpil haberini cezalandırdı!" demişti. O açıklamaya RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Taşçı'yı etiketleyerek bir yorumda bulundu.

Şahin, "RTÜK’ün son yaptırım kararlarını mesnetsizce eleştirerek manipülasyonla kamuoyuna yansıtmıştır. İşin aslı kişilik haklarının, özel hayatın gizliliğinin ihlali ve kişisel verilerin kanunsuzca ifşasıyla ilgilidir. Hiçbir kimse, hele ki kamu görevi yapan bir yayıncı, görevine bakılmaksızın bir kişinin özel telefonunda yer alan yazışmaları fütursuzca zoom yaparak açık edemez. Özel hayatın gizliliğini ihlal sadece bizim yasamızda değil, TCK'nın 134. Maddesi gereğince de suçtur." ifadelerini kullandı.

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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