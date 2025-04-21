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Ruanda'nın para birimi nedir? Ruanda'nın para biriminin kodu ve sembolü

Resmi adı ile Ruanda Cumhuriyeti, Afrika kıtasında yer almaktadır. Afrika kıtasının orta kısmının doğu tarafında konumlanmış olan ülkenin herhangi bir denize kıyısı yoktur. Burundi, Uganda, Tanzanya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ülkenin kara sınırı komşuları arasındadır.

Ruanda'nın para birimi nedir? Ruanda'nın para biriminin kodu ve sembolü
Ferhan Petek

Ruanda Cumhuriyeti’nin başkenti Kigali şehridir. Bu şehir aynı zamanda ülkedeki en büyük şehirdir. Cumhuriyet başkanlık sistemi ile yönetilen ülkede üç farklı resmi dil kabul edilmiştir. Ülkede Fransızca, İngilizce ve Kinyarwanda dilleri konuşulmaktadır. Bağımsızlığını 1 Temmuz 1962 tarihinde ilan etmiş olan ülkenin yüzölçümü 23.338 kilometrekaredir.

Ruanda'nın para birimi nedir?

Tahmini olarak ülkenin nüfusu yaklaşık 12.374.397 civarındadır. Ekvatora yakın bir yerde bulunduğu halde yükseltileri çok fazla olduğu için iklimi hafif nemlidir. Hakim olan iklim ekvator iklimidir ve dönemsel olarak Doğu Afrika İklimi ile ortak özellikleri de bulunmaktadır. Ülkede genel olarak yılda iki kez yağmur sezonu yaşanmaktadır.

Özellikle yüksek kısımlarda ekolojik sistemin de etkisi ile eş benzeri çok sık bulunmayan yaban hayat ve bitki örtüsü tespit edilmiştir. En çok da Nyungwe yağmur ormanları ülkede geri kalan tek yağmur ormanları olarak oldukça geniş bir çeşitliliğe sahiptir. Oldukça genç bir nüfusu olan ülkede nüfusun çoğunluğu başkentte yaşam sürmektedir. Genel olarak nüfus aynı dile ve dine mensup insanlardan oluşur.

Ülkenin resmi olarak kabul gören ve kullanılan para birimi Ruanda Frangı’dır.

Ruanda'nın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Dünyadaki standartları belirleyen ISO (Uluslararası Standartlar Teşkilatı) ISO 4217 standardı ile para birimlerinin kısaltmalarını kodlarını düzenler. Her para birimine ait üç haneli bir kısaltma kodu bulunmaktadır. Para birimleri bu kod ile dünya genelinde para işlemlerinde kabul edilir.

Ruanda’da geçerli olan resmi para birimi Ruanda Frangı’dır. Ruanda Frangı’nın uluslararası alanda ISO 4217 para birimi standardına göre üç haneli kısaltma kodu RWF olarak belirlenmiştir. Alt birimi cenvime olan Ruanda Frangının bir tanesi 100 centime’ye bölünebilmektedir. Ülkenin para birimi RWF kodu ile döviz bürolarında ve para piyasalarında tanınmaktadır ve bu şekilde işlem görür.

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Ruanda para
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