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Rus devi Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri yüzde 120 arttı

07.02.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus enerji şirketi Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri, geçen yıl 2020'ye göre yüzde 120 artarak 55,5 milyar dolara çıktı.

Rus devi Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri yüzde 120 arttı

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, Gazprom'un boru hatlarıyla doğal gaz ihracat hacmi, 2021'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,5 artarak 203 milyar metreküpe yükseldi.

Bu dönemde, şirketin gaz ihracat geliri yüzde 120 arttı ve 55,5 milyar dolar oldu.

Öte yandan, Gazprom'un bin metreküp doğal gaz ihracat fiyatı da Aralık 2021'de bir önceki aya kıyasla yüzde 2,7 artarak 517 dolara çıktı. Şirketin geçen yıl ortalama ihracat fiyatı ise 273 dolar bandında gerçekleşti.

Analistler, şirketin doğal gaz ihracatından kar elde edebilmesi için bin metreküp doğal gaz fiyatının 90-100 dolar bandının üzerinde olması gerektiğine işaret ediyor.

Dünyanın en büyük doğal gaz üreticilerinden Gazprom, Rus yasalarına göre boru hatlarıyla doğal gaz ihracat yetkisine sahip tek şirket konumunda bulunuyor. (AA)


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