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Rus mahkemesinden karar: Deutsche Bank ve Commerzbank'ın mal varlığına el konuldu

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
19.05.2024 09:00
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Rus mahkemesi, Deutsche Bank ve Commerzbank'ın varlığına ihtiyati tedbir koydu. Rusya'da geçtiğimiz gün de UniCredit'e ait 463 milyon Euro değerindeki varlığa ihtiyati tedbir koyulmuştu.

Rus mahkemesinden karar: Deutsche Bank ve Commerzbank'ın mal varlığına el konuldu

Rusya'da bir mahkeme, Deutsche Bank ve Commerzbank'a ait 332,7 milyon Euro değerindeki varlığa ihtiyati tedbir koydu.

St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi Tahkim Mahkemesi, Gazprom'a ait RusHimAlyans şirketinin Batılı iki banka aleyhine açtığı davayı gördü.

Deutsche Bank'a ait 239 milyon Euro, Commerzbank'a ait 93,7 milyon Euro değerindeki varlığa ihtiyati tedbir koyulan mahkeme kararına göre, söz konusu varlıklar, bankaların hesaplarında bulunan menkul kıymetler, gayrimenkuller ve fonlardan oluşuyor.

Üç batılı banka, Almanya'nın Linde firmasıyla birlikte Rusya'da kurulacak doğal gaz işleme tesisi inşaatına ilişkin yaptırımlar nedeniyle feshedilen sözleşmenin garantörleri arasındaydı.

Projede yer alan RusHimAlyans, yaptırımları gerekçe göstererek yükümlülüklerini yerine getirmeyen bankalar aleyhine dava açmıştı.

(AA)

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