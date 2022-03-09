Rus petrolünü yasaklayan ABD'nin B planı: İlk temas kuruldu

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna savaşı yaptırımları kapsamında ABD'nin Rusya'dan tüm enerji, petrol ve gaz ithalatını yasakladıklarını duyurdu. Karar sonrası ABD hükümeti konuyla ilgili iki ülkeyi radarına aldı ve ilk temas kuruldu.

ABD’de politik yayınlar yapan Axios isimli haber kuruluşu, ABD hükümetinin petrol ithalatı için Venezuela ve Suudi Arabistan’la görüşmelere başladığını; Başkan Joe Biden’ın bahar aylarında Suudi Arabistan’a bu maksatla bir ziyaret planladığını yazmıştı. Konuyla ilgili Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD heyetiyle görüştüğünü doğruladı.

MADURO DOĞRULADI

Devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Maduro, diyaloğa her zaman açık olduklarını vurgulayarak, "Çok diplomatik bir görüşmeydi ve yaklaşık iki saat konuştuk, ilgi çekici konular hakkında yüz yüze konuşmak benim için çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

Maduro, ülkenin ekonomik istikrarı için tüm sektörden temsilcilerle yeniden görüşmeler yapıldığını belirterek, ülkedeki siyasi, ekonomik ve dini faktörlerle ulusal diyalog sürecini yeniden etkinleştirmeye karar verdik. Daha kapsayıcı, daha geniş bir ulusal diyalog sürecini yeniden canlandıracağız." dedi.

Ukrayna'da devam eden çatışmalara da değinen Maduro, savaşın devam etmesi durumunda enflasyonu kontrol altına almak için önlemler almak zorunda kalacaklarını kaydetti.

AMBARGOLARA ELEŞTİRİ

Maduro, Rusya'ya yönelik başlatılan ambargoları eleştirerek, "Zaten enerji fiyatları, gaz, petrol, gıda fiyatları ve gübreler üzerinde acımasız bir fiyat dengesizliği vardı şimdi daha kötü oldu. Diyalog, müzakere, güvenlik garantilerine uyumlu olarak ve barış konusunda ısrar edeceğiz." şeklinde konuştu.

ABD'den üst düzey bir heyetin Maduro ile geçen hafta başkent Karakas'ta görüştüğü yönünde iddialar ortaya atılmış, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise görüşmelerde enerji tedarik konusunun gündeme geldiği bildirilmişti.

