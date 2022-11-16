Rus petrolünün Macaristan'a sevkiyatı durduruldu

Ukrayna üzerinden Macaristan yönünde petrol götüren Drujba hattındaki sevkiyatların durduğu belirtildi. Transneft’ten Rus medyasına yapılan açıklamada, Ukrayna tarafının, hatta voltaj düşmesinden ötürü söz konusu sevkiyatları durdurduğuna yönelik Transneft’i bilgilendirdiği kaydedildi.

Rus petrol şirketi Transneft'in Sözcüsü İgor Demin yaptığı açıklamada, "Ukrayna tarafından voltaj düşüklüğü gerekçesiyle sevkiyatın durdurulduğu bilgisini aldık." dedi.

EN SON 9 AĞUSTOS’TA DURMUŞTU

Rusya'nın Samara Bölgesi'ndeki petrolü 2 bin 600 kilometre boyunca Ukrayna, Belarus, Almanya, Polonya, Litvanya, Macaristan, Letonya, Slovakya ve Çekya'ya taşıyan Druzhba petrol boru hattından petrol sevkiyatı en son 9 Ağustos’ta durdurulmuştu.



