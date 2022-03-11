Rus turisti kazanırken, Avrupalı riske girdi! Turizm için kritik 15 gün...

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, tüm dünya turizmine gölge düşürdü. Turizmciler, savaşın turizm hareketini ne ölçüde etkileyeceğini öngörmeye çalışıyor. Sektöre göre önümüzdeki 15 gün kritik öneme sahip. Son iki yılı pandeminin gölgesinde geçiren ve salgın ile ilgili kısıtlamaların yavaş yavaş kaldırılması ile umutlanan turizmci, şimdi savaşın etkilerini tartışıyor. Rusya’da uçuşların sekteye uğraması Türk turizmciyi tedirgin ederken belirsizliğin devam etmesi sezon umutlarını da etkiliyor.

Türkiye’nin en büyük pazarı Rusya’da turizm hareketi dururken, turizmci geçmiş yılların en büyük pazarı olan Almanya alternatifini zorluyor. Ancak turizmciler Rusya ambargolarına katılmayan Türkiye’nin Avrupalı turistler tarafından protesto edilmesinden de endişe ediyor.

RUSYA'DAN 2 MİLYON TURİST GELEBİLİR

Dünya’dan Selenay Yağcı’nın haberinde, Rusya Tur Operatörleri Birliği’ne (ATOR) göre, yaptırımlar nedeniyle Rusya’ya hava sahasını kapatan ülkelerin turizm gelirlerinde büyük düşüş yaşanacak. 24 Şubat’tan itibaren önümüzdeki altı ay boyunca Rusya’dan yapılan düzenli uçuşlar dikkate alınarak yapılan hesaplamalara göre, bu dönemde Rusya’dan en çok uçuş yapılan ülkenin Türkiye olabileceği belirtiliyor. ATOR, hava sahasını kapatmayan Türkiye’ye yaklaşık iki milyon Rus turistin gelebileceğinin altını çizdi.

Önümüzdeki 6 ay içinde Rus turistlere ev sahipliği yapacak avantajlı ülkeler arasında birinci sıradaki Türkiye’yi Özbekistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır takip etti.

EN ÇOK SATIŞ TÜRKİYE’YE

ATOR ayrıca Rusya’dan yurt dışına tur satışlarının 28 Şubat-6 Mart arasındaki haftada bir önceki haftaya göre neredeyse yüzde 70 düştüğünü bildirdi. Paket tur satışları açısından üçüncü sırada yüzde 16’lık payla Türkiye’nin yer aldığı aktarıldı. Birlik tarafından yapılan açıklamada, Ruble’nin değer kaybı, yurt dışı tur fiyatlarının artması ve çoğu yabancı destinasyonun Rusya’ya hava sahasını kapatmasına neden olan benzeri görülmemiş krizin Rusların yurt dışı tatil taleplerini keskin bir şekilde düşürdüğü vurgulandı.



