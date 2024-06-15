Ruslar duyurdu: Türkiye’de ikinci olacak! O ilimize nükleer tesis geliyor

Rusya’dan gelen resmi enerji heyeti, Türkiye’de kritik temaslarda bulundu. Basına açıklama yapan Rusya Devlet Duması Enerji Komitesi Başkanı Pavel Zavalny, Akkuyu nükleer santralinin ilk ünitesinin Cumhuriyet’in 100. yıldönümüne yetişmemesinde Rusya’ya yönelik ambargoların etkili olduğunu belirterek, “Ödemesi yapılmış olmasına rağmen, hazır üretilmiş olan ekipmanların tedariği yapılmadı. Bazı ekipmanlar sahaya bile sevkedilmedi. Siemens’ten enerjinin dağıtımında kullanılan, ne Türkiye’de ne Rusya’da üretilen bir ekipman. Bu ürün için Çin şirketlerine sipariş verdik, bu yıl içinde tedarik edecekler” dedi.

Zavalny, Sinop’a yapılması planlanan ikinci santral içinde “yüzde 90 ihtimalle” Rusya’yı önde gördüğünü söyledi.

İŞ MAKİNELERİ DEPREM BÖLGESİNE GİTTİ

Zavalny, Ankara temasları hakkında gazetecilere bilgi verdi. Milliyet’ye yer alan habere göre Zavalny, Akkuyu nükleer santralinin ilk ünitesinin sözleşmeye göre 2025’te devreye girmesinin öngörüldüğünü, ancak Cumhuriyet’in 100. yılı olan 2023’te devreye alınmasının Türk tarafından talep edildiğini belirterek, “İnşaat sahasında 34 bin kişi görev yapıyor, yüzde 80’i Türk. İkinci etken Türkiye’de meydana gelen deprem. Felaket meydana geldiğinde kenardan izlemedik, inşaatın bir kısmını yavaşlatarak çalışan iş makinelerini deprem bölgesine sevk ettik” açıklamasını yaptı.

TÜRK ŞİRKETİ ANA YÜKLENİCİ

Rusya olarak Sinop nükleer santralinin inşaasında yer almak istediklerini bildiren Zavalny, Türkiye ile yüzde 50-50 ortaklığın gündemde olduğunu ifade ederek, “Ana yüklenici Türk şirketi olacak. Diğer santrallerle ilgili Koreliler ve Çinlilerle de görüşmelerin devam ettiğini ama henüz sonuçlanmadığını belirttiler. Rosatom’un Akkuyu projesini gerçekleştirme deneyimi kesinlikle dikkate alınacaktır” bilgisini paylaştı.

Halihazırda yetişmiş olan mühendislerin de Rusya için avantaj olacağını vurgulayan Zavalny, “Kendi adıma söyleyeyim, yüzde 90 eminim Rusya tarafı tercih edilecektir” diye konuştu. Zavalny, Sinop’ta 2 üniteli bir santral ve yaklaşık 5 bin MW’lik bir güç hedeflendiğini kaydetti.

TÜRKİYE'NİN RUSYA'YA BORCU VAR MI?

Zavalny, Türkiye’nin Rusya’ya doğalgaz borcu olup olmadığı sorusu üzerine de kendisine borç konusunda bilgi ulaşmadığını belirterek, “İki ülke arasındaki ilişkiler o seviyede ki belki ufak tefek ödenmemiş şeyler varsa bile onu dile getirmeyi uygun bulmuyorlar” diye konuştu.

DOĞAL GAZ MERKEZİNE GERİ SAYIM

Zavalny, Türkiye’de doğalgaz merkezi kurulması için de sürecin devam ettiğini belirterek, kesin olmamakla birlikte bu yıl içinde işbirliğinin karara bağlanacağını söyledi. Zavalny, “Türkiye’de transit bir gaz hub’ı oluşturarak Avrupa’nın ileriye dönük de artacak talebi dikkate alındığında, her iki ülkenin menfaatine bir yatırım olur. Avrupa’daki müşteriler gazı Türkiye’den alacak. Hub’a getirilen gazın Azerbaycan’dan mı, Rusya’dan mı geldiği belli olmayacak. Rezervde biriktirildiği için ülkemize karşı yaptırımlara da tabi olmayacaktır. Avrupa’daki alıcılar belki yeni boru hatları inşa edecekler. Türkiye çok avantajlı olacak” dedi.







