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Rusya, Antalya ve İzmir'den domates ile biber ithalatına yeniden izin verdi

08.09.2021 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, Aralık 2020'de meyve buruşukluk virüsü, domates lekeli solgunluk virüsü ve pepino mozaik virüsü nedeniyle Antalya ve İzmir'den alımını durdurduğu domates ve biberlerle ilgili ithalat yasağını kaldırdı.

Rusya, Antalya ve İzmir'den domates ile biber ithalatına yeniden izin verdi

Sputnik'te yer alan habere göre Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor), Aralık 2020'de Antalya ve İzmir'den domates ile biber sevkiyatına getirilen yasağı yarından itibaren geçerli olmak üzere tamamen kaldırdı.

Kurumdan yapılan açıklamada, "Rosselhoznadzor, Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün verdiği garantiye istinaden 9 Eylül 2021 tarihinden itibaren Türkiye'nin Antalya ve İzmir kentlerinden domates ve biber ithalatına yönelik geçici kısıtlamaları kaldırıyor" dendi.

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Rosselhoznadzor, kararın Avrasya Ekonomik Birliği'ne üye ülkeler tarafından karantina nesneleri kabul edilen nesnelerle enfekte olan domates ve biberlerin Türkiye'den Rusya'ya tedarikini önlemek için yapılan çalışmalar hakkında Türk tarafının sunduğu belgelerin incelenmesi sonucunda alındığını vurguladı.

VİRÜSLERİ GEREKÇE GÖSTERMİŞLERDİ

Rosselhoznadzor, Aralık 2020'de Antalya ve İzmir'den domates ve biber tedarikine kısıtlamalar getirmişti. Kararın gerekçesi olarak bu bölgelerden getirilen ürünlerde domates kahverengi meyve buruşukluk virüsü, domates lekeli solgunluk virüsü ve pepino mozaik virüsü görülmesi gösterilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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