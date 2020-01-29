Rusya, Çin’in coronavirüs aşısı çalışmalarına destek olacak

İlayda Kılıçay / İstanbul, 29 Ocak (DHA) - Guangzhou’daki Rus konsolosluğu tarafından yapılan açıklamada; Rusya’nın, Çin’de geliştirilen coronavirüs aşısı çalışmalarına katılarak hastalığın yayılmasını durdurmak için çaba harcayacağı duyuruldu.

Konsolosluk açıklamasında, aynı zamanda iki ülke uzmanlarının da aşı geliştirme çalışmalarına başladığı belirtildi.

Virüs krizinin derinleşmesiyle, dünya genelindeki ülkeler vatandaşlarına Asya ülkelerine gitme konusunda uyarılarda bulunurken, Çin’e uçuşlarını durduran hava yolları şirketlerinin sayısı da artmaya başladı. Son olarak British Airways Shanghai and Beijing uçuşlarını durdurma kararı aldı.

Bu arada, Dünya Sağlık Örgütü de (WHO), Çin yetkilileriyle, coronovirüs konusunda ortak çalışmalar yürütmek üzere bu ülkeye en kısa sürede uluslararası uzmanlardan oluyan bir ekibin yollanması konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.

