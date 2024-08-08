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  4. Rusya'da yeni dönem! Putin imzaladı, kripto para madenciliği yasal hale geldi

Rusya'da yeni dönem! Putin imzaladı, kripto para madenciliği yasal hale geldi

08.08.2024 18:36
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kripto paraların uluslararası ödemelerde ve Forex işlemlerinde deneysel olarak kullanılmasını yasal hale getiren yasayı onayladı. Artık, kripto paraların uluslararası ödemelerde ve Forex işlemlerinde deneysel olarak kullanılmasına başlanacak.

Rusya'da yeni dönem! Putin imzaladı, kripto para madenciliği yasal hale geldi

Putin tarafından imzalanan kararnameyle, kripto paraların eylül ayından itibaren bazı alanlarda kullanılması yasal hale geldi.

Buna göre, kripto paraların uluslararası ödemelerde ve Forex işlemlerinde deneysel olarak kullanılmasına başlanacak ve süreci Rusya Merkez Bankası denetleyecek.

Putin’in bugün imzaladığı bir başka kararnameyle de ülkede kripto para madenciliği yasal hale gelmişti. Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, 30 Temmuz’da yaptığı açıklamada, yıl sonuna kadar uluslararası ödemelerde kripto para kullanılmasının başlayabileceğini ifade etmişti. Ancak çok sayıda ülke kripto para birimlerine yönelik kendi kurallarını geliştirdiğinden, uluslararası ticarette kripto paraların nasıl kullanılacağı ve bu sistemin güvenliği belirsizliğini koruyor.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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kripto putin
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