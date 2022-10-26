FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Rusya'dan bir hamle daha! Yabancı sermayeli bankaların işlemlerine kısıtlama getirildi

Rusya'dan bir hamle daha! Yabancı sermayeli bankaların işlemlerine kısıtlama getirildi

26.10.2022 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararname ile 'dost olmayan' statüdeki ülkelere bağlı bankaların Rusya'da sermaye ve hisse senedi işlemlerine kısıtlama getirildiği açıklandı. Kısıtlama getirilenler arasında dünyaca ünlü bankalar da var.

Rusya'dan bir hamle daha! Yabancı sermayeli bankaların işlemlerine kısıtlama getirildi

Batılı ülkelerin Rus bankalarına uyguladığı kısıtlamalara Rusya'dan karşılık geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararname ile 'dost olmayan' ülkelere bağlı 45 bankaya kısıtlama getirildi. Kremlin Bilgi Servisi'nde yayınlanan kararnameye göre, Rusya'da hizmet veren banka kuruluşlarının hisse ve sermaye işlemlerini özel izinle yapabilmesi şartı konuldu. Kararnamede, geçtiğimiz 5 Ağustos'ta 'dost olmayan' ülkelerin bankalarının işlemlerine yasak getirilmesine de atıfta bulunularak bu karar doğrultusunda bahsi geçen 45 bankaya kısıtlama getirildiği ifade edildi.

ARALARINDA DÜNYACA ÜNLÜ BANKALAR DA VAR

Kısıtlama listesinde yer alan önemli bankalar arasında Deutsche Bank, Citibank, Yandex Bank, Intesa, Ozon Bank, Goldman Bank, Ekom Bank, Unicredit Bank ve Raiffeisenbank gibi yabancı sermayeli bankalar yer aldı. (İHA)

Tüm dünya bu iddiayla çalkalanıyor: 'Kirli bomba' kullanarak... Tüm dünya bu iddiayla çalkalanıyor: 'Kirli bomba' kullanarak...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Nebati'den Yunan Bakan'a tepki! 'Saygısızlık'Bakan Nebati'den Yunan Bakan'a tepki! 'Saygısızlık'
Emekli maaş promosyonu sonrası değişti!Emekli maaş promosyonu sonrası değişti!
'İlk kez benden duyacaksınız' dedi! Asgari ücrette olay olacak rakam'İlk kez benden duyacaksınız' dedi! Asgari ücrette olay olacak rakam
Anahtar Kelimeler:
Rusya banka

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı harekete geçti, trafikte yeni dönem başlıyor

İçişleri Bakanlığı harekete geçti, trafikte yeni dönem başlıyor

Hemen e-Devlet'e girip yapın! Bildirmeyene 2 bin 673 lira ceza

Hemen e-Devlet'e girip yapın! Bildirmeyene 2 bin 673 lira ceza

MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu, adliyeye böyle götürüldü

MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu, adliyeye böyle götürüldü

Fatih Portakal ‘seçim tarihi belli oldu’ diyerek duyurdu!

Fatih Portakal ‘seçim tarihi belli oldu’ diyerek duyurdu!

EYT düzenlemesi yılbaşından önce mi yasalaşacak?

EYT düzenlemesi yılbaşından önce mi yasalaşacak?

Kuyumculardan yeni altın tahmini!

Kuyumculardan yeni altın tahmini!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kendinize bu kötülüğü yapmayın! Tadı çok iyi ama sağlığa zararı büyük

Kendinize bu kötülüğü yapmayın! Tadı çok iyi ama sağlığa zararı büyük

Yerin metrelerce altındalar! Bir 'suitte' kurtulmayı bekliyorlar

Yerin metrelerce altındalar! Bir 'suitte' kurtulmayı bekliyorlar

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Boğularak can verdi! Dersten önce sorduğu soru yürek burktu

Boğularak can verdi! Dersten önce sorduğu soru yürek burktu

Kilo almanıza rağmen aç hissediyorsanız dikkat!

Kilo almanıza rağmen aç hissediyorsanız dikkat!

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.