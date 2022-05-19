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Rusya'dan döviz satışları için flaş hamle! Dolar ve euro hariç kısıtlamalar kalktı

19.05.2022 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Merkez Bankası'ndan döviz satışları ile ilgili piyasaları ilgilendiren bir açıklama geldi. Rus vatandaşlara yönelik tüm nakit döviz satışlarının tekrar serbest bırakıldığı bildirilirken, uygulamadan dolar ve euro hariç tutuldu.

Rusya'dan döviz satışları için flaş hamle! Dolar ve euro hariç kısıtlamalar kalktı

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki bankalarda bulunan döviz rezervleri sayesinde, nakit döviz işlemlerindeki kısıtlamaların hafifletilmesine karar verildiği belirtildi.

DOLAR VE EURO HARİÇ

Açıklamada, vatandaşlara dolar ve euro dışında tüm nakit döviz birimlerindeki satışların artık serbest bırakıldığı kaydedildi.

Rusya’da yaptırımlar nedeniyle 9 Mart’ta döviz satışlarına bazı yasak ve sınırlamalar getirilmişti. Dolar ve euroya yönelik kısıtlamaların da 9 Eylül’de kaldırılması bekleniyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
döviz Euro Rusya
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