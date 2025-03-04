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Rusya'dan kripto para açıklaması! "Düşünmüyoruz"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
04.03.2025 18:21
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ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto paralar için 'stratejik rezerv' hamlesi sonrasında benzer bir adımın diğer ülkeler tarafından da geleceği iddia edilmişti. Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Vladimir Kolıçev, kripto paraları içeren stratejik rezerv oluşturulmasını değerlendirmediklerini söyledi.

Rusya'dan kripto para açıklaması! "Düşünmüyoruz"

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Vladimir Kolıçev, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, rublenin son dönemde yabancı para birimleri karşısında değer kazanmasının çeşitli nedenlere bağlı olduğunu belirtti.

"BİR BİLGİM YOK"

Rublenin değer kazanmasındaki en önemli unsurun belirlenmesinin kolay olmadığına işaret eden Kolıçev, Rusya ile ABD arasında başlayan görüşmelerle jeopolitik risklerin değiştiğini ve bunun da önemli bir unsur olabileceğini kaydetti.

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ABD'de gündeme gelen "stratejik kripto rezervi" oluşturulmasına ilişkin Rusya'nın planlarına dair değerlendirmelerde bulunan Kolıçev, "Açıkçası böyle bir konunun gündeme geldiğine dair bilgim yok." dedi.

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"DEĞERLENDİRMEYE HİÇ ALMADIK"

Rezervlerin hızla ve fazla kayıp yaşanmadan çevrilebilecek varlıklarda bulunması gerektiğinin altını çizen Kolıçev, "Kripto varlıklar yüksek oynaklığa sahip ve biz rezervler için değerlendirmeye hiç almadık." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü Bitcoin ve Ethereum'un da dahil olacağı stratejik kripto rezervini desteklediğine yönelik açıklamada bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Kripto para
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