Rusya'dan 'turizmin başkenti'ne bir günde 80 uçak geldi

Dünyada en çok ziyaret edilen şehirler arasında yer alan Antalya, Ruslar için de vazgeçilmez turizm destinasyonlarının başında bulunuyor.

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl kente gelen 15 milyon 644 bin 108 turistin 5 milyon 582 bin 763'ünü Ruslar oluşturdu. 2016'da 492 bin 349, 2017'de 3 milyon 796 bin 374, 2018'de 4 milyon 803 bin 860 Rus misafirin geldiği kentte, geçen yıl yüzde 16,21'lik büyümeyle Rusya pazarında tüm zamanların rekoru kırıldı.

Bu yıl da yeni bir rekorun beklendiği pazar, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 nedeniyle olumsuz etkilendi.

Türkiye ile Rusya arasında martta durdurulan uçak seferlerin dün yeniden başlamasıyla Rus pazarı hareketlendi. Geçen yıl Antalya'ya gelen her üç turistten birini oluşturan Ruslar, bir günde 80 uçakla akın etti. Bu uçak seferleri ile 23 binin üzerinde yolcu geldi.

Deniz, kum ve güneş tatilinin yanında kültür turizmine de önem veren Ruslar'ın, Antalya'ya gelen yabancı turistler sıralamasında bu yıl da ilk sıralarda yer alması bekleniyor.