Rusya'dan yeni savaş yasağı! Altından sonra şimdi de benzin... 1 Nisan'da başlıyor

ABD-İran-İsrail arasındaki savaş devam ediyor. ABD savaşın 4 ay daha süreceğini açıkladı. Savaşta İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması petrol fiyatlarını da artırdı. Bu nedenle petrolde 150 hatta, 200 dolar konuşulmaya başlandı.

1 NİSAN İTİBARIYLA BAŞLIYOR

Rusya, yaşanan gelişme sonrası dikkat çeken bir karara imza attı. Moskova yönetimi 1 Nisan itibarıyla benzin ihracatını yasaklama kararı aldı. Bu önlemin 31 Temmuz'a kadar sürmesi bekleniyor.

ALTIN İHRACATI YASAKLANMIŞTI

Rusya savaş nedeniyle daha önce de ülkeden 100 gramdan daha ağır külçe altın ihraç edilmesini yasaklamıştı.