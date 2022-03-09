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Rusya ile beraber Belarus da yandı! Avrupa'dan yeni yaptırım paketi

09.03.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 14'üncü gününde Avrupa Birliği'nden yeni bir yaptırım kararı geldi. Yeni yaptırımlar, Rus denizcilik sektörü, bazı yetkililer ve oligarklar ile 3 Belarus bankasının SWIFT'ten çıkarılmasını içeriyor.

Rusya ile beraber Belarus da yandı! Avrupa'dan yeni yaptırım paketi

Vladimir Putin'in Ukrayna işgalini başlatan kararı almasının ikinci haftasına girildi. Üç kez bir araya gelen Ukrayna ve Rusya heyetlerinin görüşmelerinden henüz iki tarafın uzlaştığı bir sonuç çıkmadı. Rusya - Ukrayna savaşı yaptırımlarla engellenmek istense de şu ana kadar başarılı olamadı.

Avrupa Birliği (AB), Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rus denizcilik sektörü, bazı yetkililer ve oligarklar ile 3 Belarus bankasının SWIFT'ten çıkarılmasını içeren yeni yaptırımları onayladı. AB Dönem Başkanı Fransa'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, AB üyesi ülke temsilcilerinin gerçekleştirdiği toplantıda Rusya ve Belarus'a yönelik yeni yaptırımların onaylandığı ve bu tedbirlerin AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe gireceği bildirildi.

3 BELARUS BANKASINA SWIFT ŞOKU

  • Yeni yaptırımlara göre, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına rol oynayan bazı Rus yetkililer, oligarklar ve aile üyelerinin mal varlıkları dondurulacak. Bu kişilere seyahat yasağı getirilecek.

  • 3 Belarus bankası uluslararası para transfer sistemi SWIFT'ten çıkarılacak.

  • Kripto paraların Rusya'ya yönelik yaptırımlara karşı kullanılması engellenecek.

  • Bazı ürün ve teknolojilerin Rusya'ya gönderilmesi yasaklanacak.

  • Rus denizcilik sektörüne yönelik yaptırım uygulanacak.

7 BANKA SWIFT SİSTEMİNDEN ÇIKARILMIŞTI

Halihazırda, AB'nin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle uygulamaya koyduğu 3 yaptırım paketi bulunuyor. AB, Rusya'ya karşı finans, enerji, ulaşım, ihracat kontrolü ve finansmanı ile vize politikası gibi çeşitli alanlarda yaptırım uyguluyor.

Yaptırımlar kapsamında 7 Rus bankası SWIFT'ten çıkarılmış, Rusya Merkez Bankası'nın Batı ülkelerindeki rezervleri dondurulmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u da içeren, aralarında tanınmış oligarklar, gazeteciler, hükümet ve ordu yetkililerinin bulunduğu yüzlerce kişi ve onlarca Rus kurum da yaptırım listesine eklenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Belarus Rusya
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