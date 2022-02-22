FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Rusya ile Ukrayna savaşırsa, Türkiye'de ekmek fiyatları rekor kırabilir! Uzmanlar: 5 TL'yi geçebilir!

Rusya ile Ukrayna savaşırsa, Türkiye'de ekmek fiyatları rekor kırabilir! Uzmanlar: 5 TL'yi geçebilir!

22.02.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile Ukrayna arasında bir savaş çıkması halinde ise Türkiye'de ekmek ve un fiyatlarının rekor kırması bekleniyor. 2021 yılında Türkiye, Çin'i bile geride bırakarak Rusya'dan en fazla tarımsal ürün ithal eden ülke oldu. Uzmanlara göre, Rusya ile Ukrayna arasında bir savaş çıkması halinde ise Türkiye'de ekmek ve un fiyatlarının rekor kırması bekleniyor.

Rusya ile Ukrayna savaşırsa, Türkiye'de ekmek fiyatları rekor kırabilir! Uzmanlar: 5 TL'yi geçebilir!

Rusya'dan yapılan ithalatta "stratejik ürün" olarak tanımlanan buğday öne çıkarken arpa, soya, ayçiçeği, mısır gibi temel gıda ürünlerinde de bağımlılık giderek artıyor. Uzmanlara göre, uygulanan yanlış tarım politikaları, enerjiden sonra tarımda da Rusya'nın Türkiye üzerindeki gücünü artıracak.

RUSYA PAZARINA BAĞIMLILIK

Türkiye son yıllarda tarımsal üretimde kan kaybı yaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2021 yılında temel gıda maddeleri olan tahıl ve baklagillerde önemli üretim düşüşleri görüldü. Bir önceki yıla göre çavdar, arpa ve kırmızı mercimekte üretim kaybı yüzde 30'ları aştı. Un ve ekmeğin ana maddesi olan buğdayda ise üretim kaybı yüzde 14'e ulaştı.

ekmek2

"SAVAŞ ÇIKARSA TEMEL GIDALARA ULAŞMAK ZORLAŞACAK"

Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'a göre, Türkiye'de Rusya kaynaklı tartışmalarda enerji ve S-400 gibi savunma ağırlıklı başlıklar öne çıksa da son yıllarda Rusya'dan giderek artan tarımsal ürün ithalatı gözden kaçıyor. Yıldırım, "Türkiye'nin gerçekten tarımda Rusya pazarına bir bağımlılığı var şu anda. Özellikle hububat ürünlerinde. Yani baktığımız zaman buğday, arpa, soya, ayçiçeği, mısırın bir bölümü. Hatta Türkiye, Birleşmiş Milletler yardım kuruluşlarına temin ettiği mesela nohut gibi bir ürünü bile Rusya'dan alıyor" diye konuştu.

Türkiye'nin 2021 yılında yurtdışından temin ettiği buğdayın yüzde 70'ini Rusya'dan, yaklaşık yüzde 15'ini de Ukrayna'dan ithal ettiğine işaret eden Yıldırım, "Bu bölgede yaşanacak olası bir savaş hali, Türkiye'nin pek çok temel gıda ürününe ulaşımını olumsuz etkileyecek. Belki ürünleri başka ülkelerden kısa vadede bulursunuz ama bu sefer de fiyatlar çok artacak" şeklinde konuştu.

"EKMEK FİYATI 5 TL'NİN ÜSTÜNE ÇIKABİLİR"

Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Murat Kapıkıran, yalnızca tahıl ve hububat ürünlerinde değil, kepek ve gübrede de Rusya'nın Türkiye'yi kendisine bağlamaya başladığına vurgu yapıyor. Başta buğday olmak üzere pek çok tohumun Anadolu topraklarından çıktığını hatırlatan Kapıkıran, "Anadolu'nun anavatanı olduğu bir tohumla ilgili ithalatçı hale gelmiş olması bir politik hatadır. Tarım politikalarının önemli bir hatasıdır. Bu hatayı sürdürerek buğdayda ithalatçı hale geldik. Bu tür bağımlılık ilişkileri ortaya çıkabilecek kriz durumlarında, bir planlama yoksa eğer, ki yok görünen o ki, büyük üretim handikapları yaratacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Murat Kapıkıran'a göre, Rusya ile Ukrayna arasında başlayacak bir savaş, Türkiye'de ekmek fiyatlarını kısa sürede rekor seviyelere çıkarabilir. Kapıkıran, "Oluşabilecek savaş durumunda, beklediğimiz ekmek ve un fiyatlarının çok daha fazla yükseleceği kesin ortada. Ekmek fiyatlarının tahmin edemeyeceğimiz seviyelere çıkabileceğini şu andan öngörmek çok kolay, çok mümkün. 5 liraların da falan yetmeyeceğini düşünüyorum" tahmininde bulundu. ( Deutsche Welle Türkçe)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tezgahta 7 kat daha pahalı! 'İzahı yok, maliyetler çiftçiyi ilgilendirir'Tezgahta 7 kat daha pahalı! 'İzahı yok, maliyetler çiftçiyi ilgilendirir'
Altın fiyatı için dikkat çeken tahmin tahminler! Önce hareketlenecek, sonra terse dönecek...Altın fiyatı için dikkat çeken tahmin tahminler! Önce hareketlenecek, sonra terse dönecek...
EYT'de son dakika gelişmesi! Bu kez tarih verildi…EYT'de son dakika gelişmesi! Bu kez tarih verildi…
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Türkiye'yi nasıl etkiler?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Türkiye'yi nasıl etkiler?

Maske zorunluluğu kalkıyor!

Maske zorunluluğu kalkıyor!

Kredi müjdesinin detayları belli oldu! 2 yıl geri ödemesiz, 8 yıl vadeli…

Kredi müjdesinin detayları belli oldu! 2 yıl geri ödemesiz, 8 yıl vadeli…

Elektrik faturaları için son dakika gelişmesi: İndirim oranları belli oldu! Konut ve işletmelere…

Elektrik faturaları için son dakika gelişmesi: İndirim oranları belli oldu! Konut ve işletmelere…

'Tüketicilerin kuşkuları haklı' Market fiyatları...

'Tüketicilerin kuşkuları haklı' Market fiyatları...

Rusya ve Ukrayna krizi fiyatları fırlattı

Rusya ve Ukrayna krizi fiyatları fırlattı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Lösemiden sonra en sık görülen hastalık!

Lösemiden sonra en sık görülen hastalık!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Demet Özdemir'in evlilik teklifi aldığı elbisesi kadar şık kombinler

Demet Özdemir'in evlilik teklifi aldığı elbisesi kadar şık kombinler

Anıtın üzerine uzanıp poz verdi! Dekolteli paylaşımı tepki çekti

Anıtın üzerine uzanıp poz verdi! Dekolteli paylaşımı tepki çekti

"Erkekler sizi neden tercih ediyor?" sorusuna bomba yanıt

"Erkekler sizi neden tercih ediyor?" sorusuna bomba yanıt

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.