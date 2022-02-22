Rusya ile Ukrayna savaşırsa, Türkiye'de ekmek fiyatları rekor kırabilir! Uzmanlar: 5 TL'yi geçebilir!

Rusya'dan yapılan ithalatta "stratejik ürün" olarak tanımlanan buğday öne çıkarken arpa, soya, ayçiçeği, mısır gibi temel gıda ürünlerinde de bağımlılık giderek artıyor. Uzmanlara göre, uygulanan yanlış tarım politikaları, enerjiden sonra tarımda da Rusya'nın Türkiye üzerindeki gücünü artıracak.

RUSYA PAZARINA BAĞIMLILIK

Türkiye son yıllarda tarımsal üretimde kan kaybı yaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2021 yılında temel gıda maddeleri olan tahıl ve baklagillerde önemli üretim düşüşleri görüldü. Bir önceki yıla göre çavdar, arpa ve kırmızı mercimekte üretim kaybı yüzde 30'ları aştı. Un ve ekmeğin ana maddesi olan buğdayda ise üretim kaybı yüzde 14'e ulaştı.

"SAVAŞ ÇIKARSA TEMEL GIDALARA ULAŞMAK ZORLAŞACAK"

Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'a göre, Türkiye'de Rusya kaynaklı tartışmalarda enerji ve S-400 gibi savunma ağırlıklı başlıklar öne çıksa da son yıllarda Rusya'dan giderek artan tarımsal ürün ithalatı gözden kaçıyor. Yıldırım, "Türkiye'nin gerçekten tarımda Rusya pazarına bir bağımlılığı var şu anda. Özellikle hububat ürünlerinde. Yani baktığımız zaman buğday, arpa, soya, ayçiçeği, mısırın bir bölümü. Hatta Türkiye, Birleşmiş Milletler yardım kuruluşlarına temin ettiği mesela nohut gibi bir ürünü bile Rusya'dan alıyor" diye konuştu.

Türkiye'nin 2021 yılında yurtdışından temin ettiği buğdayın yüzde 70'ini Rusya'dan, yaklaşık yüzde 15'ini de Ukrayna'dan ithal ettiğine işaret eden Yıldırım, "Bu bölgede yaşanacak olası bir savaş hali, Türkiye'nin pek çok temel gıda ürününe ulaşımını olumsuz etkileyecek. Belki ürünleri başka ülkelerden kısa vadede bulursunuz ama bu sefer de fiyatlar çok artacak" şeklinde konuştu.

"EKMEK FİYATI 5 TL'NİN ÜSTÜNE ÇIKABİLİR"

Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Murat Kapıkıran, yalnızca tahıl ve hububat ürünlerinde değil, kepek ve gübrede de Rusya'nın Türkiye'yi kendisine bağlamaya başladığına vurgu yapıyor. Başta buğday olmak üzere pek çok tohumun Anadolu topraklarından çıktığını hatırlatan Kapıkıran, "Anadolu'nun anavatanı olduğu bir tohumla ilgili ithalatçı hale gelmiş olması bir politik hatadır. Tarım politikalarının önemli bir hatasıdır. Bu hatayı sürdürerek buğdayda ithalatçı hale geldik. Bu tür bağımlılık ilişkileri ortaya çıkabilecek kriz durumlarında, bir planlama yoksa eğer, ki yok görünen o ki, büyük üretim handikapları yaratacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Murat Kapıkıran'a göre, Rusya ile Ukrayna arasında başlayacak bir savaş, Türkiye'de ekmek fiyatlarını kısa sürede rekor seviyelere çıkarabilir. Kapıkıran, "Oluşabilecek savaş durumunda, beklediğimiz ekmek ve un fiyatlarının çok daha fazla yükseleceği kesin ortada. Ekmek fiyatlarının tahmin edemeyeceğimiz seviyelere çıkabileceğini şu andan öngörmek çok kolay, çok mümkün. 5 liraların da falan yetmeyeceğini düşünüyorum" tahmininde bulundu. ( Deutsche Welle Türkçe)

