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Rusya kısıtlamaları kaldırdı! Sebze ve meyve fiyatlarına etkisi ne olacak?

18.04.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sebze ve meyve fiyatlarındaki artış vatandaşın gündeminden düşmüyor. Hayat pahalılığı vatandaşın cebinin yakmaya devam ederken, market ve pazarlardaki yüksek meyve ve sebze fiyatları büyük tepki çekerken iç piyasada yeni gelişme yaşandı. Rusya, Türkiye’den biber, nar, üzüm, portakal ve greyfurt ithalatına yönelik kısıtlamaları kaldırdı. Bu karar sebze meyve fiyatlarını nasıl etkileyecek? İşte haberin detayları...

Rusya kısıtlamaları kaldırdı! Sebze ve meyve fiyatlarına etkisi ne olacak?

Gıda fiyatlarındaki artışlar vatandaşın gündeminden düşmüyor. Meyve ve sebzenin üretim noktalarından tüketiciye gelene kadar fiyat farkı ekleniyor. Bununla beraber mevsimsel etkilerin yaşanması, gübre fiyatlarının yüksekliği ve en son da ulaşımdaki petrol fiyatı artışı gibi bir sürü etkenler pazardaki ve marketteki ürün fiyatlarını etkiliyor. Ukrayna ile savaştan dolayı çok sayıda ülke ile ticareti durma noktasına gelen Rusya, Türkiye’den ithal edilen 5 üründe kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu. Rusya, daha önce ithalatını kısıtladığı greyfurt, nar, üzüm, portakal ve biber alımına yönelik kısıtlamaları kaldırdı. Bu kararın meyve ve sebze fiyatları üzerindeki etkisi ne olacak?

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SEBZE VE MEYVE FİYATLARI NE OLACAK?

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, Ukrayna ve Rusya'nın meyve ve sebze üreticisi için önemli bir pazar olduğunu belirterek, savaşın bu bölgeye gerçekleştirilen ihracatı da etkilediğini söyledi. Tavşan, 'Malesef Uluslararası ekonomik savaş hiç bitmeyen savaş. Çeşitli kısıtlamalar, kotalamalar oluyordu. Her kriz de bir hayır yakalanabilir belki. Bizim aldığımız haber Rusya'nın hem kısıtlamaları hem de kotaları kaldırdığı yönünde. Bu üreticimiz ve ihracatçımız için iyi haber. Ama rekoltenin az olduğu zamanlarda olduğu zamanlarda olursa iç piyasada fiyatları arttırabilir. Bu tüketici için iyi bir haber değil. Şunu ilave edebiliriz; zaten narenciyede portakalda sezonun sonuna geldik. Greyfurtta çok önemli durumda değil ülkemizde. Biber cinslerinde de bu Kaliforniya biberi sarı olan biberler var. Dikenli salatalık türleri var onları alır daha çok. Yani bugünlerde iç piyasaya tesir edeceğini düşünmüyorum' değerlendirmesinde bulundu.

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FİYATLAR DÜŞER

Bununla beraber Tavşan, havaların ısınması halinde de örtü altı ürünlerde bir anda ürün bolluğu yaşanıp fiyatların ciddi anlamda düşeceği bildirdi.

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İHRACAT YENİDEN BAŞLAYACAK

Rusya, Türkiye’den biber, nar, üzüm, portakal ve greyfurt ithalatına yönelik kısıtlamaları kaldırdı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi'nden (Rospotrebnadzor) yapılan yazılı açıklamada, yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye’den çeşitli tarım ürünlerinin ithalatındaki kısıtlamaların kaldırıldığı bildirildi.

Açıklamada, Türkiye’den biber, nar, üzüm, portakal ve greyfurt ithalatına yönelik kısıtlamaların kaldırıldığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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