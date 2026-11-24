Tonkovidov, Moskova'da düzenlenen Ulaştırma Haftası Forumu'nda, şirketin Kuzey Deniz Rotası'ndaki faaliyetlerine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kuzey Deniz Rotası'nın doğu kesimi dahil güzergahın tamamında yıl boyunca taşımacılık yapılabilmesi için yürütülen çalışmaların 2026-2027 kış döneminde de süreceğini belirten Tonkovidov, "Deneme seferlerinin kesin tarihini söylemek henüz zor ancak seyrüsefer açısından en zorlu aylar olan şubat, mart ve nisanda gerçekleştirilecek." dedi.

Tonkovidov, rotanın doğu kesiminde söz konusu aylarda daha önce buz kıran gemilerin desteği olmadan bu tür seferlerin yapılmadığını belirterek, son deneme seferinin ocakta başlayıp şubatta tamamlandığını dile getirdi.

Dünyanın en büyük tanker filosu işletmecileri arasında yer alan Sovcomflot, sıvılaştırılmış doğal gaz, petrol ve petrol ürünleri taşımacılığı yapıyor.

Rusya'nın kuzey kıyıları boyunca uzanan Kuzey Deniz Yolu, Baltık Denizi'ndeki limanlardan hareket eden tankerler için Avrupa kıyıları ve Süveyş Kanalı üzerinden Asya'ya ulaşan geleneksel güzergaha alternatif oluşturuyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır