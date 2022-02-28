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Rusya Merkez Bankası faiz kararı sonrası Dolar kaç lira oldu? 1 dolar kaç TL? 28 Şubat 2022 Pazartesi

28.02.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Merkez Bankası faiz kararı sonrası Dolar ile ilgili araştırmalarına hız veren vatandaşlar '1 dolar kaç TL?' sorusunun yanıtını öğrenmek için internette arama yapıyor. Bu kapsamda Rusya Merkez Bankası faiz kararı sonrası Dolar kaç lira oldu? 1 dolar kaç TL? sorularının yanıtı merak konusu oldu. 28 Şubat 2022 Pazartesi Rusya Merkez Bankası faiz kararı ve güncel dolar fiyatı haberimizde.

Rusya Merkez Bankası faiz kararı sonrası Dolar kaç lira oldu? 1 dolar kaç TL? 28 Şubat 2022 Pazartesi

Rusya Merkez Bankası faiz kararı sonrası güncel Dolar fiyatı vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. İnternet kullanıcıları, politika faizini yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkararak flaş bir hamlede bulunan Rusya Merkez Bankası'nın hamlesine ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Rusya Merkez Bankası faiz kararı sonrası Dolar kaç lira oldu? 1 dolar kaç TL? Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

RUSYA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI DOLAR KAÇ LİRA OLDU? 28 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ

Rusya Merkez Bankası'nın faiz kararı gündem oldu.

Flaş bir hamlede bulunan Rusya Merkez Bankası, Rus Rublesi'nde değer kaybı ve enflasyonda yükseliş risklerini önlemek amacıyla faiz oranını iki kattan fazla yükseltti.

Rusya Merkez Bankası, gösterge faizi bin 50 puan artırarak yüzde 20'ye artırdı. Gösterge faiz oranı 11 Şubat'ta yüzde 8,50'den yüzde 9,50'ye yükseltilmişti.

Rusya Merkez Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, Başkan Elvira Nabiullina'nın Türkiye saati ile 16.00'da basın toplantısı yapacağı belirtildi.

Rusya Merkez Bankası ve Rusya Maliye Bakanlığı yaptıkları açıklamalar ile yurt içi ihracatçı şirketlerin ellerindeki dövizin bir kısmını bugünden itibaren satmaları emrinin verilmesinin planlandığını duyurdular.

Yapılan açıklamaya göre, ihracatçılardan ellerindeki dövizin yüzde 80'ini yurt içi piyasada satmaları istenecek.

1 DOLAR KAÇ LİRA? 28 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ

ABD doları alış fiyatı 28 Şubat Pazartesi günü saat 11:00 itibari ile 13,8 TL, satış fiyatı ise 13.8 TL oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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