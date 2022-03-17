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Rusya'nın dış borç ödemesinde yeni gelişme: 117 milyon dolar...

17.03.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, yaptırımların ardından dış borcuna yönelik ilk ödemeyi gerçekleştirdi. Maliye Bakanlığı 117 milyon dolarlık Eurobond kupon ödemesinin yapıldığını duyurdu.

Rusya'nın dış borç ödemesinde yeni gelişme: 117 milyon dolar...

Rus hükümeti, 117 milyon dolar bedelli tahviller için gerekli ödemeyi gerçekleştirdiğini duyurdu. Rus hükümetinden yapılan açıklamada, vadesi dün gelen dolar cinsinden tahviller için 117 milyon dolarlık ödemenin tamamlandığı bildirildi.

Rusya'nın 300 milyar dolar değerinde uluslararası rezervinin dondurulması nedeniyle tahvillerden doğan dış borç ödemelerine ilişkin süreç sonucunda temerrüde düşme ihtimali doğmuştu.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD’li yatırımcıların Rusya'nın yapacağı borç ödemelerinden muaf tutulduğu duyurulmuştu. Ancak bankaların yaptırım endişesiyle Rusya'nın döviz cinsinden ödemelerini kabul edip etmeyeceğine yönelik süreç belirsizliğe girmişti.

RUBLE KARARI

Ukrayna’yı işgali nedeniyle AB ve ABD, Rusya Merkez Bankası’nın 640 milyar doları bulan rezervlerini dondurma kararı almıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 6 Mart’ta Rus şirketlerin ‘dost olmayan’ ülkelerdeki şirketlere borçlarını ruble ile ödeyebileceğine dair kararname imzalamıştı.

Rusya Finans Bakanı Anton Siluanov dünkü açıklamasında yapılan kupon ödemelerinin Rusya Merkez Bankası Döviz hesaplarının dondurulması sonrası tahvil sahiplerine ulaşamayacağına dair riskler olduğunu söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Rus Rublesi Rusya
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