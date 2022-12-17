Rusya'nın hamlesi sonrası AB de harekete geçti! Türkiye’yi çok yakından ilgilendiriyor: Karadeniz'in altından elektrik hattı döşeyecekler…

Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında Batılı ülkeler, Rus petrol ve gazı da dahil olmak üzere geniş kapsamlı yaptırımların uygularken, Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması sonrası Viladimir Putin çok kritik bir hamle yaparak Türkiye'yi Rus gazı için merkez yapacaklarını açıklamıştı. Putin’in kararın Avrupa’da büyük yankı uyandırmıştı. Ancak bilindiği üzere büyük bir enerji krizinin içerisinde olan ve birçok önlem açıklayan AB ülkeleri Rusya’ya alternatif olabilecek arayışlara girdi.

GÜVENİLİR ENERJİ ORTAĞI VURGUSU

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Romanya'nın başkenti Bükreş'te Azerbaycan, Gürcistan, Romanya ve Macaristan arasında yeşil enerji geliştirme ve iletimi alanında stratejik ortaklık anlaşmasının imza töreninde konuştu. Anlaşmanın, AB'yi Güney Kafkasya bölgesindeki ortaklarına daha da yakınlaştıracağına işaret eden von der Leyen, bunun temiz enerjiye geçişe de yardımcı olacağını belirtti.

Von der Leyen, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte, Rus fosil yakıtlarından vazgeçtiklerini ve güvenilir enerji ortaklarına yöneldiklerini anlattı. Geleceğin temiz, uygun fiyatlı ve güvenli yenilenebilir enerji kaynaklarında olduğuna işaret eden von der Leyen, yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji bağımsızlığına ve enerji arz güvenliğine katkı sağladığını belirtti.

KARADENİZ’İN İKİ YAKASINI ENERJİ İLE BAĞLAYACAK

Von der Leyen, imzalanan anlaşmanın yenilenebilir enerjiye öncelemesini memnuniyetle karşıladığını vurguladı.

"Artan yenilenebilir enerji üretimini entegre etmek için daha güçlü elektrik ara bağlantılarına ihtiyacımız var. Bu nedenle Romanya, Gürcistan ve Azerbaycan arasındaki Karadeniz elektrik hattı çok önemli." diyen von der Leyen, bunun iddialı bir proje olduğunu belirtti.

Von der Leyen, projenin, Karadeniz'in iki yakasını hem enerjide hem de dijital iletişimde birbirine bağlayacağına ve Hazar Denizine doğru ilerleyeceğine dikkati çekerek, "Proje, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektriği Romanya ve Macaristan üzerinden AB'ye getirerek arz güvenliğimizi güçlendirmeye yardımcı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARININ SONUÇLARI BEKLENİYOR

Karadeniz elektrik hattının fırsatlarla dolu yeni bir iletim güzergahı olduğunu dile getiren von der Leyen, bunun Gürcistan'ı bir elektrik merkezine dönüştürebileceğini ve AB elektrik piyasasına entegre edebileceğini ifade etti. Von der Leyen, Karadeniz elektrik hattı projesinin devam eden fizibilite sonuçlarını sabırsızlıkla beklediğini, projeyi finansal olarak desteklemeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.



