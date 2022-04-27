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Rusya’ya gönderilemeyen meyve-sebzeye ne oldu? Uzman isim canlı yayında açıkladı

27.04.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'den Rusya'ya savaş nedeniyle gönderilemeyen 100 bin ton meyve ve sebze için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği İstanbul Şube Başkanı Yüksek Ziraat Mühendisi Ömer Demir, fiyatları düşürmek istemeyen fırsatçıların tam 100 bin ton ürünü çöpe döktüğünü açıkladı.

Akaryakıt ve gübre fiyatlarındaki artış, vatandaşı pazar tezgahlarından uzaklaştırmıştı. Buna enflasyon, fırsatçılar ile iklim koşulları da eklenince meyve ve sebze fiyatları alıp başını gitmişti. Geçtiğimiz haftalarda bir kilogram patlıcan 60 lirayı, biber 40, domates ise 30 lirayı gördü.

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Havaların ısınmasıyla fiyatlar geri çekildi ancak fiyatlar geçtiğimiz yıllara göre hala yüksek. Kabak ve salatalık halde 6 TL'ye kadar gerilerken, pazarda 7-8 liradan tezgahta yerini aldı. Patlıcan fiyatı tezgâhta 10-15 liraya kadar geriledi. Pazarda domates fiyatı 8 ila 15 TL arasında değişirken, dolmalık biber de 10, sivri biber ise 15 TL'den satışa sunuldu. Marul pazarda bu hafta 8-10 TL arasında satıldı. Maydanoz, dereotu gibi yeşillikler ise 1,5 ila 2,5 TL arasında tezgâhta yer aldı. çilek tezgâhlarda 15 TL, erik, çağla ve yeni dünya 15-20 TL'den satıldı.

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Hükümet gıda fiyatlarını düşürmekte kararlı adımlar atsa da fırsatçılar piyasaları manipüle etmeye devam ediyor. Son olarak Rekabet Kurumu, geçen yıl tamamladığı soruşturmalarda, teşebbüslere rekabet ihlalleri nedeniyle 4,23 milyar lira idari para cezası uygularken ilk sırayı 3 milyar 188 milyon lirayla gıda endüstrisi aldı.

“100 BİN TON MEYVE VE SEBZEYİ ÇÖPE ATTILAR”

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi, yaş meyve sebze sektörünü de olumsuz etkiledi. Geçen yıl Rusya'ya 1 milyon 500 bin ton, Ukrayna'ya ise 500 bin ton yaş meyve sebze ihracatı yapıldı ancak savaş sonrası ulaştırma sıkıntısı nedeniyle rakamlarda ciddi düşüş oldu.

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Türkiye Ziraat Odaları Birliği İstanbul Şube Başkanı Yüksek Ziraat Mühendisi Ömer Demir CNN Türk canlı yayınında konuya açıklık getirdi. “Rusya’ya ihracat yaptığımız meyve ve sebzenin 170 bin tonun 100 bin tonu savaştan dolayı satamadık. Satamadığımızdan dolayı ürünlerin ülkede kalması lazım ve yurt içi pazarda fiyatların düşmesi lazım” diyen Demir şunları dile getirdi:

“Ne gariptir ki bunca ürün satılmamasına rağmen fiyatlar düşmüyor. Satılamayan bu ürünleri çok kısa sürede tüketmek zorundayız. Bu ürünün dayanma süresi belli. Peki, ne oluyor da buna rağmen fiyatlar düşmüyor? Fiyatları düşürmüyorlar. Bunları bazı yerlerde yok ettiler ve fiyatlar düşmesin diye piyasaya sürmediler. Çiftçiye para kazandırmadıkları gibi tüketiciye de ucuz gitmesin diye malları ortadan yok ettiler. Başka izahı yok. Bir ürün yurt dışına satılmıyorsa fiyatı yurt içinde düşer. Bu ürünler kısa sürede bozuluyor. Ürünleri çöpe attılar. Dolapta bile bozuluyor."


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