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Rusya'ya şok! Dev banka iflasını duyurdu

23.04.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD ve İngiltere tarafından ağır yaptırımlara maruz kalan Rusya'yı sarsan bir haber geldi. Rus Alfa Bankası'nın Hollanda'daki iştiraki olan Amsterdam Trade Bank (ATB) yaptırımlar sebebiyle iflas ettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada bankanın yaklaşık 23 bin özel müşterisinin olduğu bilgisi yer aldı.

Rusya'ya şok! Dev banka iflasını duyurdu

Rusya'nın en büyük özel bankası Alfa Bank'ın Hollanda'da faaliyet gösteren alt kuruluşu Amsterdam Trade Bank ATB'den yapılan yazılı açıklamada, bankanın başvurusunun ardından Amsterdam Bölge Mahkemesi'nin iflasına karar verdiği belirtildi. Açıklamada, "ABD ve İngiltere tarafından uygulanan yaptırımlar bankanın faaliyetlerini devam etmesini zorlaştırdı." ifadelerine yer verilirken, mahkemenin iflas tasfiye işlemini yürütmesi için iki memur tayin ettiği kaydedildi.

Tasfiye Heyeti Sözcüsü Rob Sebes, "Bankanın kaç müşterisi olduğunu cevaplamak için erken fakat tasfiye memurlarının kısa süre içerisinde banka yetkilileriyle görüştükten sonra daha net bir tablo ortaya çıkacak." dedi.

23 BİN ÖZEL MÜŞTERİSİ VAR

Açıklamada, müşterilerin 100 bin euroya kadar olan mevduatlarının Hollanda Merkez Bankası'nın (DNB) tasarruf sahiplerini koruma programı uyarınca geri alınabileceği ve sürecin DNB tarafından devam ettirileceği bildirildi.

Hollanda Financieel Dagblad gazetesinde yer alan haberde, ATB'nin Rusya'da bankacılık sektörünün önde gelen isimlerinden ve yaptırım listesinde bulunan Mikhail Fridman'a ait olduğu ve bankanın yaklaşık 23 bin özel müşterisinin olduğu bilgisi yer aldı.

Hollanda'da en son 2009 yılında DSB Bankası ödeme güçlüğü çekmesi sebebiyle iflas etmişti.

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Rusya
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