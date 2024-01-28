FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. S&P: ABD'de resesyon riski hafifledi

S&P: ABD'de resesyon riski hafifledi

28.01.2024 15:42 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, ABD'de gelecek 12 ay içinde resesyon olasılığının geçen yılın ortasından bu yana hafiflediğini bildirdi.

S&P: ABD'de resesyon riski hafifledi

S&P Global, "ABD Konjonktür Barometresi: Resesyon Riski Hafifledi Ancak Büyüme Potansiyelle Sınırlı" başlıklı bir rapor yayımladı.

Kredi derecelendirme kuruluşundan söz konusu rapora ilişkin yapılan açıklamada, gelecek 12 ay içinde ABD'de resesyon olasılığının geçen yılın ortasından bu yana hafiflediği ancak yüksek kalmaya devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, mevcut verilerin enflasyonun düşmesi ve iş gücü piyasasının sağlıklı olmasıyla tüketici sektöründe olumlu eğilimler gösterdiği ancak harcama büyümesine yönelik kısa vadeli herhangi bir döngüsel artışın ekonominin temeldeki büyüme potansiyeli ile sınırlı olduğu vurgulandı.

İmalat sektörünün yumuşak kalmayı sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, temel riskler arasında Orta Doğu'daki çatışmalar ve enflasyonda ABD Merkez Bankasından (Fed) beklenen parasal genişlemeyi tehdit edecek potansiyel canlanmanın yer aldığı belirtildi.

S&P Global Ratings ABD baş ekonomisti Satyam Panday, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Karışık öncü göstergeler göz önüne alındığında, önümüzdeki çeyreklerde trendin altında bir büyüme bekliyoruz." ifadesini kullandı.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O lokantalar artık yok! 2 yılda binlercesi kapatıldıO lokantalar artık yok! 2 yılda binlercesi kapatıldı
Küresel piyasalarda gözler Fed'in faiz kararındaKüresel piyasalarda gözler Fed'in faiz kararında
Otomobilde renk tercihleri değişti, işte tahtın yeni sahibi Otomobilde renk tercihleri değişti, işte tahtın yeni sahibi
Anahtar Kelimeler:
Resesyon Standard & Poor’s abd
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da kilisede silahlı saldırı! Pazar ayini sırasında can kaybı...

İstanbul'da kilisede silahlı saldırı! Pazar ayini sırasında can kaybı...

Portakal'dan İmamoğlu açıklaması!

Portakal'dan İmamoğlu açıklaması!

Akaryakıta zam yağmuru, motorine 9 günde gelen 3 zam kontak kapattırdı

Akaryakıta zam yağmuru, motorine 9 günde gelen 3 zam kontak kapattırdı

Seçim öncesi yeni zam iddiası: "En düşük emekli maaşı 17 bin TL'ye çıkabilir"

Seçim öncesi yeni zam iddiası: "En düşük emekli maaşı 17 bin TL'ye çıkabilir"

Mevduat faizlerinde 6 hafta sonra ilk! Uzman isim oran ve tarih verdi

Mevduat faizlerinde 6 hafta sonra ilk! Uzman isim oran ve tarih verdi

Memur emeklilerin zam farkı yatmaya başladı, 3 aylık fark alana en az 14 bin TL!

Memur emeklilerin zam farkı yatmaya başladı, 3 aylık fark alana en az 14 bin TL!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.