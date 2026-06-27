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S&P, ABD ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı: Kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), ABD'nin uzun vadeli kredi notunu "AA+" ve kısa vadeli kredi notunu "A-1+" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan" olarak korudu.

S&P, ABD ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı: Kredi notunu teyit etti

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, ABD'nin uzun vadeli kredi notunun "AA+" ve kısa vadeli kredi notunun "A-1+" olarak teyit edildiği bildirildi.

Ülkenin uzun vadeli kredi notu görünümünün "durağan" olarak korunduğu belirtilen açıklamada, bu değerlendirmenin gelecek birkaç yıl boyunca bütçe açıklarının yüksek ancak istikrarlı kalacağı yönündeki projeksiyonları yansıttığı aktarıldı.

S&P, ABD ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı: Kredi notunu teyit etti 1

S&P ABD'NİN KREDİ NOTUNU AÇIKLADI

İç ve dış politikadaki değişikliklere rağmen ABD ekonomisinin dayanıklılığını ve gücünü koruyacağının düşünüldüğü kaydedilen açıklamada, tarifelerden elde edilen güçlü gelirler de dahil olmak üzere vergi gelirlerindeki sağlam performansın, mali görünümde bozulma riskini sınırlamasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, yapısal olarak artan faiz giderleri ile nüfusun yaşlanmasına bağlı harcamalar nedeniyle, genel yönetimin net borcunun 2029 yılına kadar Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yaklaşık yüzde 100'üne ulaşmasının beklendiği belirtildi.

S&P, ABD ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı: Kredi notunu teyit etti 2

KREDİ NOTUNUN DÜŞÜRÜLEBİLECEĞİ UYARISI

S&P'nin açıklamasında, gelecek iki yılda harcamaların kontrol altına alınamaması veya vergi mevzuatındaki değişikliklerin gelirler üzerindeki etkilerinin etkin şekilde yönetilememesinden dolayı bütçe açıklarının beklentilerin üzerine çıkması durumunda kredi notunun düşürülebileceği uyarısında bulunuldu.

Buna karşılık gelecek iki ila üç yıl içinde etkin ve proaktif kamu politikalarının mali performansı iyileştirmesi, genel yönetim bütçe açıklarını kayda değer ölçüde azaltması ve kamu borcunu düşüş eğilimine sokması halinde kredi notunun yükseltilebileceği belirtilen açıklamada, güçlü uzun vadeli ekonomik büyümenin, mali tedbirlerle birlikte, son dönemde genel yönetimin net borç yükündeki yüksek yıllık artışları azaltabileceği ve ülkenin kredi itibarını güçlendirebileceği ifade edildi.

ABD ekonomisine ilişkin tahminlere de yer verilen açıklamada, ülke ekonomisinin 2026'da yüzde 2,1 ve 2027'de yüzde 1,9 büyümesinin beklendiği kaydedildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
abd kredi notu
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