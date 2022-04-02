FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. S&P'den Türkiye açıklaması! Döviz cinsinden kredi notunu teyit etti

S&P'den Türkiye açıklaması! Döviz cinsinden kredi notunu teyit etti

02.04.2022 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin döviz cinsinden kredi notunu "B+" olarak teyit etti. Türkiye'nin kredi notu görünümünün ise "negatif" olarak korunduğu kaydedildi.

S&P'den Türkiye açıklaması! Döviz cinsinden kredi notunu teyit etti

S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTU

Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "B+" olarak teyit edildiği belirtilen açıklamada, ülkenin yerel para cinsinden kredi notunun ise "BB-"den "B+"ya indirildiği bildirildi.

TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTU GÖRÜNÜMÜ

Açıklamada, Türkiye'nin kredi notu görünümünün ise "negatif" olarak korunduğu kaydedildi.

Artan gıda ve enerji fiyatları dahil olmak üzere Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye'yi etkileyeceğine işaret edilen açıklamada, Türkiye'nin ödemeler dengesi pozisyonu, özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) net döviz rezervleri güçlenirken kamu politikasının ve para politikası etkinliğinin sürekli ve artan öngörülebilirliğinin gözlemlenmesi halinde görünümün durağan olarak revize edilebileceği aktarıldı.

Açıklamada, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,4 ve gelecek yıl 2,9 büyümesinin beklendiği belirtildi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İmsakiye saatleri! İstanbul'da ilk sahur saat kaçta? İmsakiye saatleri! İstanbul'da ilk sahur saat kaçta?
Benzine 80 kuruş indirim geliyor, motorin fiyatları...Benzine 80 kuruş indirim geliyor, motorin fiyatları...
Asgari ücret zammı için canlı yayında dikkat çeken sözler! Asgari ücret zammı için canlı yayında dikkat çeken sözler!
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi! İşte ele alınan konular

Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi! İşte ele alınan konular

Mağdurlar isyan etti! 1 milyonluk alacağa 70 bin liralık teklif

Mağdurlar isyan etti! 1 milyonluk alacağa 70 bin liralık teklif

Flaş zam açıklaması: Mutlu değiliz! Yapmak zorundaydık

Flaş zam açıklaması: Mutlu değiliz! Yapmak zorundaydık

Bayram ikramiyesi ve maaş zamlarında son viraj!

Bayram ikramiyesi ve maaş zamlarında son viraj!

"Yüzde 67 zam" iddiası için açıklama geldi

"Yüzde 67 zam" iddiası için açıklama geldi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izin kararı! Planlar suya düştü...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izin kararı! Planlar suya düştü...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Her gün tereyağı yediğinizde kalbinize ne olur?

Her gün tereyağı yediğinizde kalbinize ne olur?

Güçlü ve dayanıklı elektrikli süpürge önerileri

Güçlü ve dayanıklı elektrikli süpürge önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.