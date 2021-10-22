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S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

22.10.2021 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

S&P, Türkiye'nin döviz cinsinden kredi notunu "B+", yerel para birimi cinsinden kredi notunu "BB-" ve görünümünü "durağan" olarak teyit etti.

S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

Standard & Poors, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye
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