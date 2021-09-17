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  4. Son Dakika: BDDK'dan tüketici kredileriyle ilgili vade kararı!

Son Dakika: BDDK'dan tüketici kredileriyle ilgili vade kararı!

17.09.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre BDDK, 50 bin lira üzerindeki kredilerde vadeyi 24 aya düşürdü.

Son Dakika: BDDK'dan tüketici kredileriyle ilgili vade kararı!

Son dakika haberine göre BDDK, 50 bin lira üzerindeki kredilerde vadeyi 24 aya düşürdü.

Ayrıntılar geliyor...

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