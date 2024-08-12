Saat 17.00'den sonra işe başlasa 17 yıl geç emekli oluyordu! EMADDER'den kademeli emeklilik formülü: 'Yumuşak geçiş' ile 300 bin kişi emekli olabilecek

EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 yılından önce çalışmaya başlayanlar erken emekli olmuştu. 9 Eylül 1999 yılından sonra çalışmaya başlayanlar ise bu düzenlemeden yararlanamamıştı. Ancak son günlerde emeklilik sisteminde reform seslerinin yükselmesi ile 1999-2008 arası sigorta girişi olup kademeli emeklilik bekleyenlerden dikkat çeken bir öneri geldi.

17 YIL DAHA GEÇ EMEKLİ OLACAKLAR

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) Başkanı Mihriban Uğurlu 'kademeli emeklilik' önerisini paylaştı. 1 günlük fark nedeniyle emeklilikte 17 yıl beklemek zorunda kalanların olduğunu dile getiren Mihriban Uğurlu, bazı EYT’lilerden 2 kat daha fazla primleri olduğu halde 17-20 yıl daha geç emekli olacaklarını dile getirdi.

AYNI GÜN İÇİNDE BİLE 17 YIL ATTI

“En acısını söyleyeyim, 8 Eylül günü sabah vardiyasında işe başlayan bir arkadaşımız şu an erkekse 43, kadınsa 38 yaşında 5500-6000 aralığında bir primle emekliliğe hak kazanıyor” diyen Uğurlu, “Başka bir arkadaşımıza ‘Akşam vardiyasında işe başla’ derseniz, 17 yıl sonra 60 yaşında emekli olmaya hak kazanıyor. 1 gün içinde aynı anda işe başlayan insanların arasında bile 17.00’den sonra SGK’ya giriş yapılamadığı için, 9 Eylül’e kaldığı için… Bunun karşılığı 17-20 yıl olmamalı” diyerek duruma tepki gösterdi.

KADEMELİ EMEKLİLİKTE ‘YUMUŞAK GEÇİŞ’ ÖNERİSİ

“Bizleri 17-20 yıl 8 Eylül’de vurmadı, 3 Mart 2023’te vurdu. 8 Eylül’deki 4447 sayılı yasa sadece şu an EYT’den emekli olanların yasası değildir. O yasanın içinde 8 Eylül sonrasında çalışanlar için en üst seviye kademe gelmiştir. 58-60 yaş gelmiştir. EYT’den emekli olanlar içinde, onların da emekli olma yaşı 13-14-15 yıl ötelenmiştiR” açıklamasında bulunan Uğurlu şunları kaydetti:

“8 Eylül 1999’da devletimiz tüm çalışanlarını cezalandırmıştır. 3 Mart 2023’te aynı yasada olmamıza rağmen, cımbız gibi sadece 8 Eylül öncesine yaş şartsız emeklilik getirmiş, 60 yaşı komple orada bırakmıştır. Bu yasa eksik ve hatalı çıkmıştır. Bizleri de kademeli olarak sisteme daha yumuşak geçişle dahil etmeleri gerekirdi.”

KADEMELİ EMEKLİLİK ÖNERİSİ

"Sisteme bir kerede aynı anda milyonlarca insan girişi olmamalı" diyen Uğurlu, böyle olduğunda sistem dengesinin alt üst olacağını belirtti. Hazırladıkları çalışmaları doğum yılına göre, prime göre, yaşa göre şeklinde çeşitli örnekleri olduğunu anlatan Uğurlu, bu çalışmaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na da ilettiğini ama Bakan'dan randevu almayı başaramadıklarını söyledi.

KADEMELİ EMEKLİLİKTE HER SENE 300 BİN KİŞİ EMEKLİ OLABİLECEK

Uğurlu şu noktaların altını çizdi:

"9 Eylül 1999’dan sonra her işe giriş yılının karşısına bir yaş skalası geliyor. 2000 girişliler EYT’nin bittiği yerden 43, 2001 44, 2002 45 yaş gibi, birer yaş ve birer sene aralıklarla ileriye doğru uzanan bir kademe istiyoruz. Aynı zamanda, 1999-2008 bu sorunu yaşıyor, bizim kadememiz yok, 2008’den sonra da 65 yaşa kadar uzanan bir emeklilik sistemi istiyoruz. 1999-2008 yılı arası 4,5 milyonluk bir çalışan kitlesinden bahsediyoruz. Kademeli emeklilik gelirse her sene sisteme 300-350 bin civarı bir giriş olacak. Bunun maliyeti, bütçesi tasarruf planlarını etkileyecek bir şey değil. 2008 yıl sonrası için de 65 yaş emekliliğin mümkün olmadığını, bu yaşın da geriye çekilmesi talebimiz var."