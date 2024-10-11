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  4. Saat, gayrimenkul satışı, kredi kartlarından yıllık aidat... Gündem olan vergi düzenlemesiyle ilgili Fatih Portakal'dan dikkat çeken iddia: "O parayı savunmada kullanmayacaklar..."

Saat, gayrimenkul satışı, kredi kartlarından yıllık aidat... Gündem olan vergi düzenlemesiyle ilgili Fatih Portakal'dan dikkat çeken iddia: "O parayı savunmada kullanmayacaklar..."

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
11.10.2024 21:25
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AK Parti, savunma sanayisindeki yatırımlar için ihtiyaç duyulan ek kaynağın oluşturulması amacıyla TBMM'ye bir teklif sundu. Teklifte birçok alanda yeni vergiler yer aldı. Gazeteci Fatih Portakal söz konusu vergi düzenlemesi ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu. Portakal, "Savunma Sanayi Fonu diyorlar ya, hiç alakası yok. Sıcak para fonu yaratmaya çalışıyorlar" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bugün TBMM'de yaptığı açıklamada Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu ifade etmişti.

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İŞTE VERGİ ALINACAK YENİ DÜZENLEMELER

Savunma sanayisindeki yatırımlar için ihtiyaç duyulan ek kaynağın oluşturulması amacıyla teklifin hazırlandığını ifade eden Güler, "Gayrimenkul alım satımında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı olmak üzere 750 lira, tapuda yapılan diğer işlemlerden 375 lira, noterlerde yapılan sıfır araç tescillerinde 3 bin lira, ikinci araç alım satımında 1500 lira, diğer işlemlerde ise 75 lira gelir alınacak. Limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira Savunma Sanayii Destekleme Fonuna katılma payı alınmasına ilişkin düzenleme yapıyoruz. Yine tahsilatından Fona pay verdiğimiz Motorlu Taşıtlar Vergisinde farklı bir düzenleme yapıyoruz. Halen vergilendirilmeyen motor silindir hacmi 100 santimetreküpün altında olan motosikletlerle, motor gücü 6 kilovat ve altında olan motosikletleri de motorlu taşıtlar vergisinin kapsamına alıyoruz. Bunları da tarifenin en düşük tutarı ile vergilendiriyoruz. Özel Tüketim Vergisinde de dronları ve ÖTV matrahı 5 bin lira üzerinde olan kol saatlerini vergi kapsamına alıyoruz." demişti.

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DİKKAT ÇEKEN İDDİA

AK Parti'nin hazırladığı kanun teklifi ile ilgili olarak gazeteci Fatih Portakal dikkat çeken bir iddiada bulundu. Portakal "Savunma Sanayi Fonu diyorlar ya, hiç alakası yok. Sıcak para fonu yaratmaya çalışıyorlar." dedi.

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Portakal şunları ifade etti:

"Ben bugün bankaya ulaşmaya çalıştım. Benim kredi kartı limitim 100 bin TL ve onu 95'e indireceğim. Siz de yapın aynısını. Savunma Sanayi Fonu diyorlar ya, hiç alakası yok. Sıcak para fonu yaratmaya çalışıyorlar. Tıpkı İşsizlik Fonu var, orada para toplanıyor. Onun için bir fon yapıyorlar, adına Savunma Sanayi Fonu diyorlar... O parayı savunmada kullanmayacaklar, sıcak para yaratmaya çalışıyorlar. Anlamadık mı, çözmedik mi artık. Sizin kitabınız yazıldı, yazılmaya devam ediyor, formülünüzü bile biliyoruz."

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fatih portakal vergi
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