Sabancı başvuru yaptı, Aksigorta hisseleri tavan yaptı

Hacı Ömer Sabancı Holding'in Aksigorta'nın tek kontrolüne sahip olmak için Rekabet Kurulu’na başvurduğu duyuruldu. Açıklamanın ardından Aksigorta'nın hisseleri rekor kırdı.

AKSİGORTA HİSSELERİ TAVAN YAPTI

Bloomberg'te yer alan habere göre, Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş., Ageas Insurance International NV ile ortak kontrol ettiği Aksigorta A.Ş.’nin tek kontrolüne sahip olmak için Rekabet Kurulu’na başvurdu.

Açıklamanın ardından Aksigorta hissesi yüzde 8,11 günlük yükselişle rekor seviyesi olan 10,67 liradan işlem gördü.



