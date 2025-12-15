Sabancı'dan açıklama geldi: CarrefourSA ve A-101 Anpagross'a mı devredilecek?

Sabancı Holding market zincilerinin satışları ile ilgili açıklamada bulundu. Holding, CarrefourSA'nın süpermarketlerini, A101 ve hipermarketlerini Anpagross'a devretmek için görüşme yürütüldüğüne yönelik iddialar hakkında açıklama yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şirketin hisselerinin satışı yönünde henüz bağlayıcı bir karar alınmadığı ifade edildi.

TÜM İHTİMALLER DEĞERLENDİRİLİYOR

Açıklamada çeşitli basın yayın organları, internet siteleri ve sosyal medya platformlarında, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. paylarının satışı ve/veya şirketin faaliyetlerinin farklı şekillerde yapılandırılmasına ilişkin olarak çeşitli haber ve yorumlar yer aldığı hatırlatıldı.

Sabancı Holding olarak, iştiraklerin sermaye verimliliğini, portföy getirisini ve sürdürülebilir büyümeyi esas alan, uzun vadeli değer yaratmaya odaklı bir yaklaşımı benimsemekte olduklarını söyleyen holding portföyeki şirketler için "büyütme", "dönüştürme", "operasyonel ve finansal performansını iyileştirme" ve/veya "çıkış dahil tüm stratejik alternatiflerin değerlendirilmesinin" düzenli olarak ele alındığı belirtildi.

"GERÇEĞİ YANSITMADIĞI GİBİ..."

Açıklamada, "İlgili mecralarda yer alan CarrefourSA faaliyetlerinin bölünmesi ya da mağaza grupları bazında satışına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmadığı gibi Şirketimizin CarrefourSA hisselerinin elden çıkarılmasına dair almış olduğu somut, bağlayıcı veya kesinleşmiş bir karar da bulunmamaktadır" denildi.