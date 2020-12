Sabancı Holding rüzgar enerjisine 4 yılda 450 milyon dolar yatırım yapacak

Kamu politikalarının da bu kapsamda etkili olduğunu aktaran Zaimler, krizlere önceden hazırlıklı ve dayanıklı olmanın büyük önem taşıdığını vurguladı.

Zaimler, bu kapsamda salgın döneminde ilave önlemler aldıklarına değinerek, "Şirket olarak her zaman ihtiyatlı bir bilanço yönetimimiz var. Finansal risk yönetimi, güçlü bir iş yönetimi ve farklı yakıtlardan oluşan enerji üretim portföyü ile değer zincirinin her aşamasında her tarafta aktif bir oyuncu olarak risklerimizi dağıtmamız ve nitelikli iş kaynağımız en önemli konu." ifadelerini kullandı.

Bütün belirsizliklere rağmen finansal performanslarının geçen yıl rakamlarının ve beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini aktaran Zaimler, şöyle devam etti:

"Sabancı Holding enerji grubu olarak konsolide gelirimiz bu yılın 9 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artışla 23,6 milyar lira oldu. Faaliyet karımızı yüzde 17, net karımızı ise yüzde 32 artırdık. Bu dönemde, Sabancı topluluğu içinde konsolide bazda operasyonel karlılığın önemli bir kısmını enerji gelirlerimiz oluşturdu. Yıl sonu beklentimiz de bu trendin benzer şekilde devam etmesi."