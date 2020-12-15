Sabancı Holding rüzgar enerjisine 4 yılda 450 milyon dolar yatırım yapacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının enerji sektörünü de etkilediğine işaret eden Zaimler, bu dönemde elektrik talebinin çok dalgalı hareket ettiğini söyledi. Zaimler ev, ticarethane, küçük işletme ve sanayide elektrik talebinin yaşam ve çalışma şartlarına göre farklılık gösterdiğine dikkati çekerek, "Ülkemizde ikinci çeyrek itibarıyla elektrik tüketiminde belirgin bir azalma yaşansa da ağustos sonrasında normalleşme başladı. Yıl sonu itibarıyla geçtiğimiz yılın az da olsa üzerinde bir tüketim gerçekleşecek gibi görünüyor. Bu yönüyle Türkiye, özellikle gelişmiş batılı ülkelere kıyasla pozitif ayrıştı." diye konuştu.

Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, 4 yılda 565 megavatlık rüzgar enerjisi santrali için 450 milyon dolar yatırım yapacaklarını belirterek, "Bu yatırımla toplam elektrik üretim kapasitemiz 4 bin 150 megavat olacak." dedi.

Kamu politikalarının da bu kapsamda etkili olduğunu aktaran Zaimler, krizlere önceden hazırlıklı ve dayanıklı olmanın büyük önem taşıdığını vurguladı.

Zaimler, bu kapsamda salgın döneminde ilave önlemler aldıklarına değinerek, "Şirket olarak her zaman ihtiyatlı bir bilanço yönetimimiz var. Finansal risk yönetimi, güçlü bir iş yönetimi ve farklı yakıtlardan oluşan enerji üretim portföyü ile değer zincirinin her aşamasında her tarafta aktif bir oyuncu olarak risklerimizi dağıtmamız ve nitelikli iş kaynağımız en önemli konu." ifadelerini kullandı.

Bütün belirsizliklere rağmen finansal performanslarının geçen yıl rakamlarının ve beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini aktaran Zaimler, şöyle devam etti:

"Sabancı Holding enerji grubu olarak konsolide gelirimiz bu yılın 9 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artışla 23,6 milyar lira oldu. Faaliyet karımızı yüzde 17, net karımızı ise yüzde 32 artırdık. Bu dönemde, Sabancı topluluğu içinde konsolide bazda operasyonel karlılığın önemli bir kısmını enerji gelirlerimiz oluşturdu. Yıl sonu beklentimiz de bu trendin benzer şekilde devam etmesi."