"Sabancı'nın ünlü köşkü satılıyor" iddiasına yalanlama: Söz konusu değil!

Sabancı Holding’in kurucusu Hacı Ömer Sabancı’nın mirasçılarından biri olan Sevilay Sabancı Çınar'ın İstanbul Emirgan’daki tarihi Atlı Köşk’e ilişkin açtığı davayı kazandığı; İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından ortaklığın giderilmesi talebiyle açılan davada, köşkün açık artırma usulüyle satılmasına karar verildiği iddia edilmişti.

21 YILLIK HUKUKİ MÜCADELE

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Sevilay Sabancı Çınar, 21 yıl önce başlattığı hukuki süreç sonunda İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nin Atlı Köşk’ün ve ilgili yapıların, ortaklığın sona erdirilmesi amacıyla açık artırma usulüyle satışına hükmettiği belirtilmişti.

YALANLAMA GELDİ: "SATIŞI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Çıkan haberler üzerine yalanlama geldi. Avukatlar aracılığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Davada, Sevilay Çınar’ın sadece 1/48 oranında malik olduğu Atlı Köşk’teki bu ortaklığı ortadan kaldırmak amacıyla açılan dava olup, henüz kesinleşmemiştir. Davanın kanun yolu aşamaları devam ederken, bu dava sebebiyle satışın gerçekleşmesi kanunen mümkün değildir. Bu nedenle hali hazırda Köşkün satışta olması gibi bir durum söz konusu değildir.

Atlı Köşk ülkemizin önemli bir kültür varlığıdır; Sabancı Topluluğu olarak da bu amaçla kamunun kullanımına, ülkemizi temsil etme amacına tahsis edilmiştir."