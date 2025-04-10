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"Sabancı'nın ünlü köşkü satılıyor" iddiasına yalanlama: Söz konusu değil!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
10.04.2025 10:07
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Sabancı Ailesi'ne ait Atlı Köşk'le ilgili ortaya atılan iddia gündem yaratmıştı. Miras anlaşmazlığı nedeniyle açıldığı belirtilen davada mahkemenin; 2,8 milyar TL değer biçilen tarihi yapının açık artırmayla satışına karar verdiği iddiası sonrası açıklama geldi. Yapılan açıklamada söz konusu iddialar yalanlanırken "Köşkün satışta olması gibi bir durum söz konusu değildir" denildi.

"Sabancı'nın ünlü köşkü satılıyor" iddiasına yalanlama: Söz konusu değil!

Sabancı Holding’in kurucusu Hacı Ömer Sabancı’nın mirasçılarından biri olan Sevilay Sabancı Çınar'ın İstanbul Emirgan’daki tarihi Atlı Köşk’e ilişkin açtığı davayı kazandığı; İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından ortaklığın giderilmesi talebiyle açılan davada, köşkün açık artırma usulüyle satılmasına karar verildiği iddia edilmişti.

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21 YILLIK HUKUKİ MÜCADELE

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Sevilay Sabancı Çınar, 21 yıl önce başlattığı hukuki süreç sonunda İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nin Atlı Köşk’ün ve ilgili yapıların, ortaklığın sona erdirilmesi amacıyla açık artırma usulüyle satışına hükmettiği belirtilmişti.

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YALANLAMA GELDİ: "SATIŞI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Çıkan haberler üzerine yalanlama geldi. Avukatlar aracılığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Davada, Sevilay Çınar’ın sadece 1/48 oranında malik olduğu Atlı Köşk’teki bu ortaklığı ortadan kaldırmak amacıyla açılan dava olup, henüz kesinleşmemiştir. Davanın kanun yolu aşamaları devam ederken, bu dava sebebiyle satışın gerçekleşmesi kanunen mümkün değildir. Bu nedenle hali hazırda Köşkün satışta olması gibi bir durum söz konusu değildir.

Atlı Köşk ülkemizin önemli bir kültür varlığıdır; Sabancı Topluluğu olarak da bu amaçla kamunun kullanımına, ülkemizi temsil etme amacına tahsis edilmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
Köşk dava sabancı
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Okuyucu Yorumları 18 yorum
emlakçıyım diyorsun ama futbolcuların bile 20-50-100 milyon euro bonservis ile satıldığı yıllık 15-20 milyon euro maaş aldığını bilmiyorsun galiba yani orası 70 milyon euro olmasada 50-60 milyon euroya rahat satılır
umarım tc vatandaşı olmayan birilerine satılmaz.
Hemen kredi çekip alıyorum.
@m_akif_1930 gel ortak girelim kardeş adaşız nasıl olsa bende 40 çeyrek var üstünü borçlanacağım
Akbanktan mi :))
@akif_eknc_1930 yan yana gelin aynı anda çekin
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