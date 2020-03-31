Sabancı Topluluğu, 150 bin tanı kiti ve Kovid-19 aşısı için 1,7 milyon lira bağışladı

Sabancı Holding'den yapılan yazılı açıklamada, Sabancı Topluluğu'nun, tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 ile mücadeleye destek için yeni bir adım daha attığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, Türkiye'nin ve dünyanın dayanışma kavramına en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçtiğini bildirdi.

Türkiye'nin, aldığı hızlı ve doğru kararlar ile bu küresel salgını en uzun süre sınırları dışında tutmayı başaran ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Alper, şunları kaydetti:

"Ancak bugün 200'ü aşkın ülkeye yayılan Kovid-19 ile sınırlarımız içinde mücadele ediyoruz. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere, tüm sağlık çalışanlarına bu zorlu süreçteki olağanüstü çabaları için minnettarız. Bu mücadelenin başarıya ulaşması için de Türkiye'de yaşayan her bireye ve bu ülkenin her kurumuna büyük sorumluluklar düşüyor. Kovid-19 vakaları, ülkemizde de görülmeye başladığı andan itibaren Sabancı Topluluğu olarak bu sorumluluğumuzun bilinci ile hareket ettik.