Sabiha Gökçen Havalimanı 'Yüksek Övgüye Değer Havalimanı' seçildi

Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI Europe) tarafından yapılan açıklamaya göre Sabiha Gökçen Havalimanı, 25-40 milyon yolcuya sahip havalimanları kategorisinde Yüksek Övgüye Değer Havalimanı olarak belirlendi.

Söz konusu ödülün gerekçeleri ise mayıs ayından bu yana terminal binası içinde alınan Kovid-19 önlemleri, yolculara sunulan dijital çözümler ve kapalı kalınan nisan-mayıs aylarında havalimanı genelinde yapılan bakım ve onarım faaliyetleri olarak sıralandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı 2018 yılında da yine ACI Europe tarafından "Yüksek Övgüye Değer Havalimanı" olarak seçilmişti.

KAYNAK:AA



