FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Saç sakal kesimi bin lirayı geçti, Antalya'da rekor zam gündemde: "Altın makasla mı kesiyorlar"

Saç sakal kesimi bin lirayı geçti, Antalya'da rekor zam gündemde: "Altın makasla mı kesiyorlar"

03.01.2024 13:34 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yılla birlikte Antalya'daki berberlerin de tarifleri zamlandı. Kentte saç kesim fiyatları yüzde 80 arttı. 20 yılı aşkın süredir kentte 4 farklı tarifeyle fiyat listesi oluşturuluyor. Fiyatlar sosyal medyada gündem oldu. İşte yeni tarife...

Saç sakal kesimi bin lirayı geçti, Antalya'da rekor zam gündemde: "Altın makasla mı kesiyorlar"

Antalya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın üyelerine gönderdiği yeni fiyat listesinde saç sakal kesimi, 'Lüks' tarifedeki berberlerde 1100 lira, 'A' tarifesinde 550 lira, 'B' tarifesinde 480 lira ve 'C' tarifesinde 400 lira olarak belirlendi. Sosyal medyada tarife için "Altın makasla mı kesiyorlar', 'Tıraş sonu kafanı altın suyuna mı batırıyorlar?" yorumları yapıldı.

İŞTE YENİ FİYATLAR

Antalya'da yeni yılda tıraş ücretine yüzde 80 zam geldi. Antalya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası, yeni fiyatları kentteki 1750 üye iş yerine 'Lüks', 'A', 'B' ve 'C' olmak üzere 4 tarifeyle duyurdu. Yeni fiyat listesine göre saç sakal kesimi, 'Lüks' tarifedeki berberlerde 1100 lira, 'A' tarifesinde 550 lira, 'B' tarifesinde 480 lira ve 'C' tarifesinde ise 400 lira oldu.

liste

SOSYAL MEDYADA 'ALTIN MAKAS' ELEŞTİRİSİ

Antalya'daki saç sakal kesim ücretine yapılan zam, sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti. Sosyal medya paylaşımlarında tıraş ücretlerindeki pahalılığa, 'Tıraşın lüksü nasıl oluyor?', 'Altın makasla mı kesiyorlar', 'Tıraş sonu kafanı altın suyuna mı batırıyorlar?', 'Berber abiler saç sakalı benzinli odun motoruyla mı kesiyorsunuz?', 'Bir adet sıfır fazla eklenmiş sanırım', 'Altın kaplama makasla tıraş olma keyfi için' yorumlarla vurgu yapıldı.

BERBERLERDE 4 FARKLI TARİFE

Antalya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yüksel Uzun, 20 yılı aşkın süredir kentte 4 farklı tarifeyle fiyat listesi oluşturulup, üye iş yerleriyle paylaşıldığını anlattı. Artan maliyet nedeniyle kesim ücretine artış yapıldığına değinen Uzun, "Lüks tarife, alışveriş merkezi ile oteller bölgesinde kullanılıyor. A sınıfı Lara bölgesi ile Konyaaltı ilçesinde, B sınıfı şehir merkezi, C sınıfı da Kepez ilçesi, Varsak bölgesi, Aksu ile Döşemealtı ilçesinde kullanılıyor. Tarifemizde geçen yıla göre yüzde 80 artış oldu. Malzeme fiyatları, kira ücretlerindeki artış, sosyal güvence ödemeleri nedeniyle mecburen fiyatları artırdık. Fiyat artışına esnafımızdan, 'Kafede 40 liraya çay içildiği dönemde, ayda bir kere tıraş olmak için bu fiyat ödenir' gibi olumlu tepkiler aldık. Vatandaşın farklı tepkileri de olacak ama çoğunlukla olumlu düşünceler alıyoruz" diye konuştu.

(DHA)


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İkinci el otomobil piyasasında ‘plaka’ oyunuİkinci el otomobil piyasasında ‘plaka’ oyunu
Eşinden zorla alıp kripto parada kaybettiği bilezikler başını yaktı! "Dava açan herkes kazanır"Eşinden zorla alıp kripto parada kaybettiği bilezikler başını yaktı! "Dava açan herkes kazanır"
Merkez Bankası'ndan TL depo alım ihalesiMerkez Bankası'ndan TL depo alım ihalesi
Anahtar Kelimeler:
antalya Berber Altın makas Zam
En Çok Okunan Haberler
6 aylık enflasyon farkı belli oldu: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı netleşti!

6 aylık enflasyon farkı belli oldu: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı netleşti!

İkinci ek MTV iddiası için resmi açıklama geldi!

İkinci ek MTV iddiası için resmi açıklama geldi!

İstanbul'a lapa lapa kar yağacak, kutup soğukları geliyor!

İstanbul'a lapa lapa kar yağacak, kutup soğukları geliyor!

O linke sakın tıklamayın! "Türkiye'de çok büyük siber saldırı"

O linke sakın tıklamayın! "Türkiye'de çok büyük siber saldırı"

Aralık ayı enflasyonu belli oldu! Memura emekliye zamda son söz

Aralık ayı enflasyonu belli oldu! Memura emekliye zamda son söz

2024 memur zammı netleşti!

2024 memur zammı netleşti!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.