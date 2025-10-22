FİNANS

Sadece 1 kişi yetiştirdi! 'Uygulansaydı 5 TL, 10 TL, 15 TL'ye satılmazdı'

Kırşehir’de 38 yıldır terzilik mesleğini sürdüren ve 2011 yılında "Yılın Ahisi" seçilen Hayati Ünsal, ahilik sisteminden uzaklaşılmasıyla çırak–kalfa–usta zincirinin koptuğunu belirterek, meslek ahlakının zedelendiğini söyledi.

Meslek hayatı boyunca sadece 1 kalfa yetiştirdiğini ifade eden Ünsal, çıraklık okullarında kalifiye eleman yetişmediğini ve öğretmenlerin de mesleki anlamda yetersiz kaldığını belirtti.

"ŞİMDİLERDE ÇIRAK YETİŞMESİ MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR"

Ahilik sisteminin uygulanmadığını söyleyen Ünsal, "Ahilik uygulanıyor olsaydı, aynı ürün bir yerde 5 TL, başka bir yerde 10 TL, bir başka yerde ise 15 TL’ye satılmazdı. Eskiden 38 mesleği bir araya getiren Ahi Evran döneminde hem dürüstlük vardı hem de kalite. Şimdilerde ise çırak yetişmesi mümkün görünmüyor" dedi.

Sadece 1 kişi yetiştirdi! Uygulansaydı 5 TL, 10 TL, 15 TL ye satılmazdı 1

Meslek ahlakının, dürüstlüğün ve kalite anlayışının ön planda olduğu ahilik sistemine yeniden dönülmesi gerektiğini vurgulayan Ünsal, gençlerin zanaata ilgisinin azaldığını, bu durumun da geleneksel mesleklerin geleceğini tehdit ettiğini aktardı.Kaynak: İHABu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

