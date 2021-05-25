Sadece 10 yıllık sigortalılık süresi emeklilik için yeterli! Eğer bu hastalıklardan birine sahipseniz...

Çalışanlar beklenmedik bir ağır hastalık, iş kazası ya da meslek hastalığı geçirdiklerinde ciddi boyutlara ulaşabilen bir iş gücü kaybı yaşayabilir. Bu durum sadece çalışanlar için değil, aynı zamanda işverenler için de bazı sorunlara neden olabilir. İşverenler ve çalışanların haklarına yönelik yasal düzenlemeler sayesinde iş gücü kaybı yaşayan ya da iş göremez duruma gelebilen kişilere malulen emekli olma imkanı sunulur.

MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Malulen emekli olabilmek için gerekli olan şartlar şunlardır:

Çalışan kişinin en az 10 yıldır sigortalı olması ve 1800 günlük prim ödemesinin yapılmış olması (Yatalak hastalarda en az 10 yıldır sigortalı olma şartı bulunmamakla birlikte 1800 günlük prim ödemesinin gerçekleşmiş olması yeterlidir.)

İş gücü kaybının sigortalı çalışmaya başladıktan sonra oluşması ve bu kayıp oranının en az %60 olması (Raporda ağır engelli ibaresinin yer alması ve raporun SGK onaylı olması gerekir.)

Sigorta türü açısından ele alındığında ise malulen emeklilik için 4A sınıfında yer alan çalışanların işten ayrılması, 4B sınıfında yer alan çalışanların ticari faaliyetlerini sonlandırması, 4C sınıfında yer alan çalışanların ise görevden ayrılması şarttır.

MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI HANGİ HASTALIKLARI KAPSAR?

Hem fiziksel hem de ruhsal hastalıkların birçoğu malulen emeklilik kapsamında değerlendirilir. Bu değerlendirmede önemli olan hastalığın ismi ve türünden ziyade hangi oranda iş gücü kaybı yaşanmasına sebep olduğudur. Örneğin; görme bozukluğu yaşayan çok sayıda çalışan mevcuttur ancak bu çalışanların hepsi malulen emekli olamaz. Malulen emekli olabilmeleri için görme kusurlarının iş verimini en az %60 oranında düşürmesi gerekir.

Malulen emeklilik şartlarını kapsayan başlıca rahatsızlıklar şunlardır: