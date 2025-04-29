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Sadece 14 ay evli kalmışlardı! Yargıtay'dan emsal olacak nafaka kararı: O para fazla bulundu

Boşanmalarda yaşanan tartışma konularından bir yıllardır nafaka. Yargıtay'ın son verdiği emsal karar birçok kişiyi yakından ilgilendiriyor. Yargıtay 14 ay süren bir evlilik için, '150 aylık toptan nafaka verilmesini' çok buldu.

Sadece 14 ay evli kalmışlardı! Yargıtay'dan emsal olacak nafaka kararı: O para fazla bulundu

Boşanma davalarıyla ilgili hükmedilen nafakalar açısından emsal nitelikte karara imza atan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, "Sadece 14 ay süren bir evlilik için yaklaşık 150 aya denk gelecek şekilde toptan yoksulluk nafakasına hükmedilmiş olması hakkaniyete aykırıdır" dedi.

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105 BİN LİRA 'TOPTAN' KARARI VERİLMİŞTİ

İçtihat Bülteni Uygulaması’ndan edinilen bilgiye göre, daha önce nafaka konusunda, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından bozulan dosyada mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda davacı kadın yararına 105 bin lira toptan yoksulluk nafakasına karar verildi.

BİR KEZ DAHA YARGITAY'A GELDİ

Bunun üzerine mahkeme kararına karşı süresi içinde davalı erkek vekili yine temyiz isteminde bulundu. Temyiz incelemesi neticesinde dosya yine Yargıtay 2. hukuk dairesi gündemine geldi.

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14 AY EVLİLİĞE 150 AYLIK NAFAKA ÇOK BULUNDU

Dosyanın temyiz incelemesi neticesinde, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, "Sadece 14 ay süren bir evlilik için yaklaşık 150 aya denk gelecek şekilde toptan yoksulluk nafakasına hükmedilmiş olması temyiz edenin aleyhine hüküm kurma yasağının ihlali niteliğinde olduğu gibi kadın yararına hükmedilen tazminat miktarları ile de açıkça orantısız olup, hakkaniyete aykırıdır. Daha açık bir anlatımla davacı kadın yararına takdir edilen toptan yoksulluk nafakası çok olup, bozma ilamının amacına uygun bulunmamıştır. O halde Mahkemece kadın yararına daha uygun miktarda toptan yoksulluk nafakasına hükmedilmesi gerekirken bu yön gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir" şeklinde dosyaya ilişkin bozma kararı verdi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
nafaka Yargıtay boşanma
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