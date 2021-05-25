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Sadece 15 yıl sigortalı çalışarak emekli olabilirsiniz! Eğer sigorta başlangıç tarihiniz bu şartlara uyuyorsa...

25.05.2021 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilik her çalışanın hayalidir. Çalışma hayatı ilerledikçe her çalışan emeklilik dönemi için planlar yapmaya ve ne zaman emekli olabileceğini merak etmeye başlar. Peki emekli olmak için hangi şartlara sahip olmanız gerekiyor? İşe başladığınız yıl emekliliğiniz için önem taşıyor mu? Doğru yanıt; evet. İşte sigorta girişiniz 1999 yılı öncesinde yapıldıysa emeklilik için sahip olduğunuz avantajlar...

Sadece 15 yıl sigortalı çalışarak emekli olabilirsiniz! Eğer sigorta başlangıç tarihiniz bu şartlara uyuyorsa...

Sosyal güvenlik sistemimizde emekli olmak için üç şart bulunuyor. Bunlardan ilki sigortalılık süresi, yani ilk işe giriş tarihi ile emeklilik talebinde bulunulan tarih arasında geçen süre. İkinci şart prim ödeme gün sayısı, üçüncü şart ise yaş kriteri. Bu üç koşul birlikte sağlandığında emekli olmaya hak kazanabilirsiniz. Ancak değişen kanunlar çerçevesinde emeklilik hakkı kazanmak için sigortalılık süreniz yani ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başladığınız tarih büyük önem taşıyor.

ÖNEMLİ TARİH: 8 Eylül 1999

Ülkemizde 2006 yılı öncesinde sosyal güvenlik sistemi, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı olmak üzere 3 ayrı koldan ilerliyordu. 2006 yılında yapılan değişiklik ile bu üç kurum Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında birleştirildi. Bu yeni durum her üç kurumun emeklilik şartlarına bazı farklılıklar getirse de, ilk işe giriş tarihiniz 8 Eylül 1999 tarihinden önce ise daha az çalışma süresi ve prim ödeme günü ile emekli olabilmenizin yolunu açmış oldu.

15 YIL SİGORTALILIK VE 3600 GÜN PRİM ÖDEYEREK EMEKLİLİK

Halihazırda yürürlükte olan mevzuata göre işe başlangıç tarihiniz 8 Eylül 1999 tarihinden sonra ise emekli olmanız için 7200 gün prim ödemiş ve 65 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Ancak 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başladıysanız, 15 yıl sigortalılık süresine ve 3600 prim ödeme gün sayısına sahip olmanız emekli olmanız için yeterli kabul ediliyor. Yaş şartı ise 15 yıllık hizmet süresi ve 3600 gün prim ödemesinin tamamlandığı tarih esas alınarak belirleniyor. Bu tarihe göre de kademeli olarak erken yaşlarda emekli olma avantajını elde etmiş oluyorsunuz.

1999'DAN ÖNCE SİGORTASIZ ÇALIŞTIYSANIZ NE YAPMALISINIZ?

1999 yılından önce çalışmaya başlayıp 15 yıl sigortalılık süresini ve 3600 gün prim ödeme gün sayısını tamamladınız, ancak sigortanız 1999 yılı sonrasında yapıldıysa endişelenmeyin. Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurarak 1999 yılı öncesi sigortalılık başlangıcınızın tespitini yaptırabilir ve hakkınız olan emeklilik avantajına kavuşabilirsiniz.

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erken emeklilik sgk
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