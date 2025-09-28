FİNANS

'Sadece e-Devlet'e girmeleri gerekiyor' Erken emeklilik için işaret etti! '33 bin TL...' Tarih verdi

Kadınlara erken emeklilik konusu milyonlarca vatandaşın merakla takip ettiği konulardan bir tanesi. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, düzenleme için beklediği tarihi açıkladı ve bu süreçte ev kadınlarının erken emekli olmak için yapmaları gerekecekleri anlattı. Karakaş, prim desteği ve yıpranma hakkı ile ilgili ayrıntıları da verdi.

Çalışmayan milyonlarca kadın için emeklilik konusu merakla araştırılıyor. Ev kadınlarının yıpranma hakkı ve primi desteği ile beraber erken emekli olabilmesi için gereken düzenlemede hangi tarih işaret ediliyor? Detaylar neler olacak? Uzman isim tek tek açıkladı.

İSA KARAKAŞ TARİH VERDİ

TGRT Haber'de yer alan haberde konuşan; Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş "En geç 2027 sonlarına doğru kadınlara erken emeklilik vaadinin gerçekleşmesi bekleniyor" dedi.

Ev kadınlarına yönelik erken emeklilik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Düzenleme ile 10 milyon ev kadını prim desteği ve yıpranma hakkıyla erken emekli olacak. Karakaş "Birinci bileşen ev hanımlarına prim desteği verilmesi devlet tarafından. İkinci bileşen nasıl ki madenlerde, basında ve diğer işlerde çalışanlara verilen yıpranma hakkının ev hanımlarına da verilmesi söz konusu" ifadelerini kullandı.

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, ev kadınlarının erken emeklilikten yararlanabilmesi için yapması gerekenleri anlattı. Karakaş "Ev hanımlarının erken emekli olmaları için sadece e-Devlet'e girmeleri gerekiyor. e-Devlet'te 4B isteğe bağlı sigorta işaretlemeleri halinde hemen isteğe bağlı sigortalı oluyorlar ve kendi primlerini ödeyebiliyorlar" şeklinde konuştu.

"PRİM DESTEĞİ VE YIPRANMA HAKKI"

Düzenleme kapsamında ev kadınlarına hem prim desteği hem de çocuk sayısına göre yıpranma hakkı tanınacak. Şu anda SGK'ya aylık ödenmesi gereken 8 bin 322 lira primin 2 bin 774 lirası devlet tarafından karşılanacak. Böylece kadınlar yıllık 33 bin liraya aşkın avantaj sağlayacak. Karakaş "Devletin vereceği destekle birlikte üçte biri yani 2 bin 774 TL aylık destek verecek. Bu durumda 8 bin 322 TL'lik prim yerine sadece 5 bin 548 TL aylık prim ödemeleri halinde her ay 30 günlük sigorta primi kazanmış olacaklar" dedi.

Ayrıca çocuk sayısına göre yüzde 30, yüzde 60 ve yüzde 90 oranında yıpranma hakkı verilecek. Örneğin üç çocuklu bir anneye yüzde 90 yıpranma hakkı tanındığında prim günleri artacak ve emeklilik yaşı birkaç yıl öne çekilebilecek. Böylece kadınlar daha düşük maliyetle daha kısa sürede emekliliğe kavuşacak.

Karakaş "Benim tahminim çocuksuz bir ev hanımının en az bir yüzde 30 oranda bir yıpranma verilmesi söz konusu olabilir. Bir çocuk varsa yüzde 60 oranında olabilir. İki çocuk, 3 çocuk ve daha üzeri varsa yüzde 90 oranında verilmesi söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı.

