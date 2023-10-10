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Sadece market değil! Tekstilden beyaz eşyaya her sektöre açık çağrı... Bakan Bolat'tan enflasyonla mücadele mesajı

10.10.2023 14:21 | Son Güncelleme:
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tekstil ve beyaz eşya sektörleri başta olmak üzere tüm sektörleri, büyük indirim kampanyasına destek vermeye davet etti.

Sadece market değil! Tekstilden beyaz eşyaya her sektöre açık çağrı... Bakan Bolat'tan enflasyonla mücadele mesajı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın geçen günlerde Cumhuriyet'in 100. yılında marketlerde büyük bir indirim kampanyası beklediklerini açıklaması ve sektörün buna hemen destek vermesinin ardından gözler, tekstil ve beyaz eşya başta olmak üzere perakende sektörünün diğer temsilcilerine çevrilmişti. Diğer sektörlerde de yakın zamanda kampanya kapsamında adım atılması konuşulurken, Bolat'tan, perakende sektörünün diğer temsilcilerine yönelik yeni bir çağrı geldi.

TOPLUMUN HER KESİMİNİ MÜCADELEYE DAVET ETTİ

Ömer Bolat, yaptığı açıklamada, tekstil ve beyaz eşya başta olmak üzere tüm sektörleri Cumhuriyet'in 100. yılında büyük indirim kampanyasına destek vermeye çağırdı. Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşamki "Bakanlığımızın zincir marketlere yönelik indirim çağrısının giderek daha çok makes bulduğunu görüyoruz. Buradan zincir marketlerimiz başta olmak üzere tüm esnafımızı, işletmelerimizi, yapacakları indirimlerle enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadelemize destek vermeye davet ediyorum" sözlerini hatırlatarak şöyle konuştu:

"Enflasyonla verilen mücadelenin ancak topyekun bir hareketle, üretim bandının en başından en sonuna kadar yapıldığında başarıya ulaşabileceği konusunda hemfikir kalınmıştı. Bu kapsamda tedarik zincirinin her halkasının bu kampanyada olmasının, birlik ve beraberliğimizin en güzel ve somut örneklerinden biri olarak hayata geçeceği kanısındayım. Ülke olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çizdiği vizyon ve hedefler doğrultusunda ilerlerken, bu hedeflere her geçen gün biraz daha yaklaşılırken, yapılan destekler ve atılan adımlarla, tabandan karşılık bularak toplumumuzun her kesiminin bu mücadele rol alması, alınan neticeyi ve nihai yolu daha da anlamlı ve unutulmaz kılacaktır."

ENFLASYONLA MÜCADELE MESAJI

Enflasyonla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalara işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu toplantısında yapmış olduğumuz açıklama ile Cumhuriyet'imizin 100. yılına yakışır şekilde marketlerimize indirim çağrısında bulunduk. Açıklamamızın ardından Türkiye Perakendeciler Federasyonu, İstanbul Ticaret Odası Perakende Komitesi, Gıda Perakendecileri Derneği, Esnaf ve Sanatkarlar Derneği gibi sektör temsilcilerinden kampanyaya destek açıklamaları geldi. Şimdi çağrımızı yineliyoruz ve perakende sektörünün tüm temsilcilerini Cumhuriyet'imizin 100. yılında büyük indirim kampanyasına destek vermeye davet ediyoruz.

Her platformda, otomotiv, konut ve gıda sektörü başta olmak üzere vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için fahiş fiyatla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Enflasyonla mücadelede yapılan düzenlemeler ve denetimlerin yanında yaptığımız çağrının karşılığında gelen destek mesajları ve sektörel bazda zaman geçirmeden uygulanan kampanyaların hepsi Cumhuriyet'imizin 100. yılına yakışır, 'Büyük Türkiye'nin önünde kimsenin duramayacağını kanıtlar nitelikte. Enflasyonla mücadelede başarı, vatandaşlarımızla, sektörlerimizle birlikte el ele vererek gerçekleşecek."

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, enflasyonla mücadelenin, sektörlerin tümüyle yapılan istişare görüşmeleri, geniş kapsamlı oturumlarla alınacak kararlar ve uygulamalarla devam edeceğini söyledi.

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Enflasyon

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