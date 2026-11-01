Saf yağ diye satıyorlardı! Kozmetik zincirinin ürünlerinde ayçiçek yağı çıktı

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, söz konusu ürünlerle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

AYÇİÇEK YAĞI DA BULUNUYOR

Kaplan açıklamasında, Ticaret Bakanlığının, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi ve yanıltıcı tanıtımlara karşı korunması amacıyla denetimlerini kararlılıkla sürdürdüğüne vurgu yaptı.

Kaplan "Reklam Kurulu tarafından yapılan incelemede, özellikle AVM’lerdeki mağazalarında kozmetik ve kişisel bakım ürünleri satışı yapan bir mağazalar zincirinin LIFE IN markalı çeşitli yağ ürünlerinin ambalajlarında yanıltıcı izlenim oluşturulduğu tespit edildi. Çay ağacı, lavanta, kekik, nane, okaliptus, portakal, biberiye ve gül yağı adıyla sunulan ürünlerin içeriklerinde ayçiçek yağı da bulunmasına rağmen, ambalajlarda kullanılan ifadeler ve görsellerle ürünlerin tek bir yağdan oluştuğu izleniminin yaratıldığı değerlendirildi" ifadelerini kullandı.

REKLAMLARI DURDURMA CEZASI

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a aykırı bulunan tanıtımlar hakkında reklamları durdurma cezası uygulanmasına karar verildiğini belirten Kaplan, "Tüketicilerimizin doğru bilgiye ulaşması ve alışverişlerinde yanıltıcı tanıtımlarla karşılaşmaması için denetimlerimize kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.