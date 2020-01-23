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Sağlam Kart’tan çifte kampanya

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.01.2020 14:03 | Son Güncelleme

Kuveyt Türk Bireyselden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral: -"Müşterilerimizin her ekstre döneminde yaptığı 200 TL ve üzeri düzenli alışverişe 12 ayın sonunda 50 TL değerinde altın puan veriyoruz" -"Sağlam Kart ile müşterilerimize kısıtlı ve süreli puanlar yerine, kullanım süresiyle kısıtlanmadığımız tasarruf edebilecekleri altın puan hediye etmeyi tercih ediyoruz"

İSTANBUL(AA) - Kuveyt Türk’ün kart ücreti almayan, müşterisine kart aidatı veren Türkiye’nin ilk kredi kartı Sağlam Kart, 2020 yılına yepyeni kampanyalarla başladı.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, “Sağlam Kart'tan 3 Taksit Şıklığı” kampanyası kapsamında 31 Mart tarihine kadar fiziki veya online giyim mağazalarından Sağlam Kart ile yapılacak 100 TL-2.000 TL arasındaki giyim alışverişlerine vade farksız 3 taksit imkanı sunuluyor.

Kampanyadan faydalanabilmek için işlem yapılmadan önce ONAY GIYIM yazılarak 2848’e SMS gönderilerek kayıt olunması gerekiyor. “Yola Sağlam Kart'la Çık!” kampanyasında ise Sağlam Kart sahipleri, yine 31 Mart tarihine kadar 100 TL-2.000 TL arasındaki ulaşım harcamalarında vade farksız 3 taksit avantajından faydalanabiliyor.

Kampanyaya katılım için ONAY ULSM yazılarak 2848’e SMS gönderilmesi gerekiyor. Ayrıca yılın her günü sağlık ve eğitim sektöründe vade farksız 5 taksit imkânı sunan Sağlam Kart, taksit ve altın puan ayrıcalıklarıyla Kuveyt Türk müşterilerinin alışveriş yükünü hafifletirken, nakit avans özelliğiyle de müşterilerinin acil nakit ihtiyaçlarını karşılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Bireyselden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, Sağlam Kart’ı bütçe dostu olarak tanımladıklarını ifade ederek, “Sağlam Kart ile müşterilerimize kısıtlı ve süreli puanlar yerine, kullanım süresiyle kısıtlanmadığımız tasarruf edebilecekleri altın puan hediye etmeyi tercih ediyoruz. Müşterilerimizin her ekstre döneminde yaptığı 200 TL ve üzeri düzenli alışverişe 12 ayın sonunda 50 TL değerinde altın puan veriyoruz. Bunun yanında müşteriler yaptıkları harcamalardan da altın puan kazanabiliyor. Sağlam Kart’ın kazandırdığı altın puanlar 10 TL’yi aştığında müşterilerimizin Altın Cari Hesabına aktarılıyor. Sağlam Kart sahipleri, bu hesaptaki altınlarını biriktirebiliyor, TL’ye çevirebiliyor ya da gram altın olarak şubelerimizden alabiliyor. Sektöre yeni bir bakış açısı getirdiğine inandığımız Sağlam Kart ile attığımız adımlara yenilerini eklemeye devam edeceğiz.” değerlendirmelerinde bulundu.

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