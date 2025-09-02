FİNANS

Sağlığa zararlı ürünler Bakanlık tarafından tespit edildi! Gazlı içecekten ilaç etken maddesi çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı sahada denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık tarafından açıklanan 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine yeni ürünler eklendi. Gazlı içecekten 'ilaç etken maddesi' çıktı. İşte detaylar...

Cansu Akalp

Sağlığı tehlikeye düşüren veya yönetmeliğe uygun olmayan ürünler ifşalanmaya devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığına zararlı ürünleri ifşa etti. Bakanlığın son açıkladığı listede ilaç etken maddesi tespit edilen gazlı içecekler de yer aldı.
Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesine göre, gazlı içecekler, bitkisel macun ve baharatta ilaç ve boya kullanıldığı ortaya çıktı.

İLAÇ ETKEN MADDE ÇIKTI!

Bakanlığın listesine göre, Okkas Gıda tarafından üretilen Diblong marka ginseng macunun içinde olmaması gereken bir ilaç olduğu tespit edildi.

Pelmur Gıda tarafından üretilen Fx Lady Man Slim Plus markasının Powdre Tea soğuk içeceğinde de ilaç etken maddesi bulunduğu belirtildi.

Yine Okkas Gıda tarafından üretilen Vigro Ginseg Drink markasının tutti frutti aromalı içeceğinde de ilaç etken maddesine rastlandı. Aynı firma tarafından üretilen The Brouzzer adlı markanın karışık meyve aromalı gazlı içeceğinde ve Vigro for Men markasının ginseng içeceğinde ilaç etken maddesine rastlanıldı.
Baharatta boya çıktı.

Danacı Koç Gıda tarafından üretilen Harmanlı marka tatlı toz biber de ise 'Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti' yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı yasak
