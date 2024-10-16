'Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar' listesi yenilendi! Bu kez zeytinyağlarının içine boya ve tohum atmışlar... 3 ilde yaşayanlar dikkat

Artık marketten aldığımız her ürüne dikkat etmek zorundayız. Geçen hafta birçok markanın özellikle de et ürünlerinde yasaklı madde kullandığı ortaya çıktı. Vatandaşlara domuz eti yediren şirketler bir bir ifşa edilirken çocukların yiyeceklerinde bile ilaçlı maddeler ortaya çıkmıştı.

KÖFTECİ YUSUF DA O LİSTEDE

Kamuoyundan gündem olan vakaların ardından Tarım ve Orman Bakanlığının guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden yayınlanan liste yakından takip edilmeye başlandı. Uzun süredir tartışma konusu olan Köfteci Yusuf da bu listede yer almıştı.

3 İLDEKİLER DİKKAT

Bugün ise 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesi bir kez daha yenilendi. Listede bu kez zeytinyağı markaları öne çıktı. Sağlığı tehlikeye atan firmalar ise İzmir, Aydın ve Gaziantep'te yer aldı.

İşte listeye bugün eklenen firmalar;