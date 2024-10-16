FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 'Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar' listesi yenilendi! Bu kez zeytinyağlarının içine boya ve tohum atmışlar... 3 ilde yaşayanlar dikkat

'Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar' listesi yenilendi! Bu kez zeytinyağlarının içine boya ve tohum atmışlar... 3 ilde yaşayanlar dikkat

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
16.10.2024 16:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı kusurlu bulduğu ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Domuz eti skandalının ardından bu kez de zeytinyağı adı altında satılan ürünlerin insan sağlığını nasıl riske attığını gözler önüne serdi. Bakanlığın listesine 3 ilden yeni markalar eklendi.

'Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar' listesi yenilendi! Bu kez zeytinyağlarının içine boya ve tohum atmışlar... 3 ilde yaşayanlar dikkat

Artık marketten aldığımız her ürüne dikkat etmek zorundayız. Geçen hafta birçok markanın özellikle de et ürünlerinde yasaklı madde kullandığı ortaya çıktı. Vatandaşlara domuz eti yediren şirketler bir bir ifşa edilirken çocukların yiyeceklerinde bile ilaçlı maddeler ortaya çıkmıştı.

iStock-540499620

KÖFTECİ YUSUF DA O LİSTEDE

Kamuoyundan gündem olan vakaların ardından Tarım ve Orman Bakanlığının guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden yayınlanan liste yakından takip edilmeye başlandı. Uzun süredir tartışma konusu olan Köfteci Yusuf da bu listede yer almıştı.

thumbs_b_c_6275345c673f3c39f94d5e2bb9617c94

3 İLDEKİLER DİKKAT

Bugün ise 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesi bir kez daha yenilendi. Listede bu kez zeytinyağı markaları öne çıktı. Sağlığı tehlikeye atan firmalar ise İzmir, Aydın ve Gaziantep'te yer aldı.

İşte listeye bugün eklenen firmalar;

FİRMA1

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
zeytinyağı Gaziantep Aydın İzmir Tarım ve Orman Bakanlığı
En Çok Okunan Haberler
Bir hamle de Özgür Özel'den: Selahattin Demirtaş ile görüşecek

Bir hamle de Özgür Özel'den: Selahattin Demirtaş ile görüşecek

At ve eşek eti yedirmişler! Skandal listede 2 il birbiriyle yarıştı

At ve eşek eti yedirmişler! Skandal listede 2 il birbiriyle yarıştı

Kadınların omzunda taşındı! Rojin'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda yara var mı?

Kadınların omzunda taşındı! Rojin'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda yara var mı?

Deneme amaçlı yaptı... Şimdi 40 şehre satıyorlar

Deneme amaçlı yaptı... Şimdi 40 şehre satıyorlar

Satmayıp kiraya da vermeyince... Boş eve el konuldu!

Satmayıp kiraya da vermeyince... Boş eve el konuldu!

'Çay bile 20 lira, bunlar 100 TL'ye satılıyor' Ucuz diye kapış kapış gitti

'Çay bile 20 lira, bunlar 100 TL'ye satılıyor' Ucuz diye kapış kapış gitti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.