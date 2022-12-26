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Sağlık Bakanlığı 1468 personel alacak! Memur olmak isteyenler dikkat! Başvurular İŞKUR üzerinden

26.12.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı. 85 bin personel alımında ilk süreç tamamlanırken yeni duyuru Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan ilana göre Sağlık Bakanlığı’na temizlik görevlisi alımı yapılacak. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru detayları

Sağlık Bakanlığı 1468 personel alacak! Memur olmak isteyenler dikkat! Başvurular İŞKUR üzerinden

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları yoğun ilgi görüyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında temizlik görevlisi olarak istihdam edilmek üzere 1468 eski hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alımı yapılacak.

BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN

Adaylar başvurularını 26-30 Aralık tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresinden gerçekleştirebilecekler.
Personel alımı il düzeyinde karşılanacağı için başvurularda adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi üzerindeki adresleri dikkate alınacak.

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Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler İŞKUR'un internet sitesinde yer alacak.
Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyerine başvuru yapacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
İŞKUR Sağlık Bakanlığı sağlık bakanlığı personel alımı

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